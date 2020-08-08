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РИА Новости
РИА Новости

Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

Задержание россиян в Белоруссии оказалось провокацией со стороны третьего государства, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.В источнике
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РБК

Захарова сочла задержание россиян под Минском провокацией третьей страны

РБКвчера в 08:47
РИА Новости

Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

РИА Новостивчера в 08:45
RT на русском

Захарова назвала задержание 33 россиян провокацией третьей страны

RT на русскомвчера в 08:16
ТАСС

Захарова назвала историю с задержанием 33 россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

ТАССвчера в 08:21
Известия

Захарова призвала не использовать историю с задержанными в Белоруссии россиянами в электоральных целях

Известиявчера в 09:13
Газета.Ru

Захарова: задержание россиян под Минском оказалось провокацией третьей страны

Газета.Ruвчера в 08:04
Комсомольская правда

Захарова: история с задержанием 33 граждан России в Белоруссии - спланированная провокация третьего государства

Комсомольская правдавчера в 08:40

Онищенко оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT сообщения о распространении в Китае вируса SFTS, который передаётся человеку в основном от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.
Онищенко оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае
RT на русскомвчера в 11:58
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Зеленский пообещал не допустить вмешательства Украины в выборы в США

7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы с помощью депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача.
РБК17:16
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Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБК7 августа в 05:27
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Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств

До принятия нового документа все иностранные лекарства, включенные в список важнейших лекарств, не участвовали в аукционах, если хотя бы два производителя из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) могли предложить их аналоги.
Общественная служба новостей7 августа в 04:49
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В TikTok отреагировали на указ Трампа о мерах в отношении компании

Президент США Дональд Трамп 6 августа подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok, а также сделок, касающихся соцсети WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent и его дочерними предприятиями.
Инфорос7 августа в 06:36

Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани

Как ранее сообщал портал «ЯСНО» в интервью, которое длится больше часа, Вениамин Кондратьев ответил почти на два десятка вопросов – от воспитания своих детей и пабликов, которые читает глава края, до главных проблемы Кубани.
Ясно7 августа в 14:14
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На дне одного из самых больших болот в мире скопились редкие металлы

Исследователи из Томского политехнического университета и Института Джеймса Хаттона проанализировали участок Васюганского болота и показали, что в водоеме происходят интенсивные преобразования минералов и концентрируются редкие металлы.
Индикатор7 августа в 07:49
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Фанаты Бритни Спирс обнаружили новые сигналы о помощи на ее странице

Поклонники Бритни Спирс снова стали беспокоиться за ее благополучие после того, как певица разместила несколько публикаций, на которых, по их мнению, она подает тайные знаки о помощи.
РИА Новостивчера в 15:47
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