Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны
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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обнаружилось объяснение задержания россиян в Белоруссии. Происшествие на самом деле оказалось провокацией третьей стороны.В источнике
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Захарова: история с задержанием 33 граждан России в Белоруссии - спланированная провокация третьего государства
Комсомольская правдавчера в 08:40