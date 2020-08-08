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Территория новостей
Территория новостей

Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обнаружилось объяснение задержания россиян в Белоруссии. Происшествие на самом деле оказалось провокацией третьей стороны.В источнике
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РБК

Захарова сочла задержание россиян под Минском провокацией третьей страны

РБКвчера в 08:47
РИА Новости

Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

РИА Новостивчера в 08:45
Известия

Захарова призвала не использовать историю с задержанными в Белоруссии россиянами в электоральных целях

Известиявчера в 09:13
RT на русском

Захарова назвала задержание 33 россиян провокацией третьей страны

RT на русскомвчера в 08:16
ТАСС

Захарова назвала историю с задержанием 33 россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

ТАССвчера в 08:21
Газета.Ru

Захарова: задержание россиян под Минском оказалось провокацией третьей страны

Газета.Ruвчера в 08:04
Комсомольская правда

Захарова: история с задержанием 33 граждан России в Белоруссии - спланированная провокация третьего государства

Комсомольская правдавчера в 08:40

Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»
РИА Новостивчера в 07:13
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Зеленский пообещал не допустить вмешательства Украины в выборы в США

7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы с помощью депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача.
РБК17:16
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русскомвчера в 09:27
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБКвчера в 02:36
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Адвокат Ефремова заявил о расхождениях в показаниях свидетелей ДТП

Москва, 7 августа 2020, 14:19 — REGNUM Показания свидетелей автоаварии в центре Москвы, виновником которой стал актёр Михаил Ефремов, которые они давали в ходе следствия, противоречат сказанному ими и во время разбирательства в суде.
REGNUM7 августа в 07:19

Посол России заявил о росте зависимости политики Британии от США

Великобритания, покинув ЕС, стремилась к независимости своих решений, однако в настоящее время она становится все более зависимой и связанной с политикой США, сказал посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью китайскому телеканалу CGTN.
РИА Новости20:00