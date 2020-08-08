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РИА Новости
РИА Новости

Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

Задержание россиян в Белоруссии оказалось провокацией со стороны третьего государства, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.В источнике
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РБК

Захарова сочла задержание россиян под Минском провокацией третьей страны

РБКвчера в 08:47
Газета.Ru

Захарова: задержание россиян под Минском оказалось провокацией третьей страны

Газета.Ruвчера в 08:04
ТАСС

Захарова назвала историю с задержанием 33 россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

ТАССвчера в 08:21
RT на русском

Захарова назвала задержание 33 россиян провокацией третьей страны

RT на русскомвчера в 08:16
Известия

Захарова призвала не использовать историю с задержанными в Белоруссии россиянами в электоральных целях

Известиявчера в 09:13
РИА Новости

Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

РИА Новостивчера в 08:45
Комсомольская правда

Захарова: история с задержанием 33 граждан России в Белоруссии - спланированная провокация третьего государства

Комсомольская правдавчера в 08:40

Тихановская покинула квартиру накануне выборов в целях безопасности

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская накануне выборов в целях безопасности покинула свою минскую квартиру, находится в окружении сторонников и журналистов, там же проведет и ночь, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь политика Анна Красулина.
Тихановская покинула квартиру накануне выборов в целях безопасности
РИА Новостивчера в 16:03
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СК возбудил дело после публикации фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Воронеж, 8 августа 2020, 08:39 — REGNUM Следственный комитет Российской Федерации возбудил еще одно уголовное дело, связанное с публикацией фотографий нацистов на сайте шествия «Бессмертного полка».
REGNUMвчера в 01:39
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В Симферополе роддом №2 прекратил прием рожениц

По информации пресс-службы министерства здравоохранения республики, рожениц и беременных отправят в Симферопольский клинический родильный дом №1 и в родильное отделение районной клинической больницы.
Вести.Севастополь7 августа в 08:11
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Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе под Волгоградом

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству сэндвич-панелей в городе Волжском в Волгоградской области, возникшее в субботу на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАССвчера в 10:24
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Митрополит Кубанский скончался от коронавируса

«8 августа 2020 г. после непродолжительной тяжелой болезни, на 80-м году жизни отошел ко Господу Председатель Высшего общецерковного суда Русской Православной Церкви, Глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор», — говорится в сообщении на сайте Кубанской митрополии.
RT на русскомвчера в 06:14
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