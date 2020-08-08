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РИА Новости
РИА Новости

Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

Задержание россиян в Белоруссии оказалось провокацией со стороны третьего государства, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.В источнике
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РБК

Захарова сочла задержание россиян под Минском провокацией третьей страны

РБК08:47
РИА Новости

Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

РИА Новости08:45
Комсомольская правда

Захарова: история с задержанием 33 граждан Российской Федерации в Белоруссии является спланированной провокацией третьего государства

Комсомольская правда08:40
RT на русском

Захарова назвала задержание 33 россиян провокацией третьей страны

RT на русском08:16
Известия

Захарова призвала не использовать историю с задержанными в Белоруссии россиянами в электоральных целях

Известия09:13
Газета.Ru

Захарова: задержание россиян под Минском оказалось провокацией третьей страны

Газета.Ru08:04
ТАСС

Захарова назвала историю с задержанием 33 россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

ТАСС08:21

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте
RT на русском09:27
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Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
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