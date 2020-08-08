Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны
Смотрите также
Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте
В Китае предупредили о вспышке нового смертельного вируса
В Крыму за сутки выявлено 27 больных коронавирусом
Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы
Большой театр откроется оперой Джузеппе Верди с участием Анны Нетребко
Из Ростова-на-Дону в Абхазию начнут курсировать поезда
На турнире UFC Льюис плюнул в еду Олейника перед боем
Коронавирусом заразятся даже те, кто сидел в «бункере»
Honda запатентовала в России бюджетный седан City
В Horizon: Zero Dawn на PC поиграли уже больше 56 тыс. человек
Власти Украины запретили певице Глюкозе три года въезжать в страну
Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Медведев назвал мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии
Двухлетняя дочь Кудрявцевой получила на день рождения иномарку
Бена Аффлека попросили не приходить на премьеру фильма о Джеймсе Бонде
СК установил причину смерти ребенка в захваченном уральском монастыре
Доходы Кадырова в 2019 году увеличились почти на 140 млн рублей
Власти ХМАО намерены продлить режим ограничительных мер
Путин обсудил с Лукашенко задержание в Белоруссии 33 россиян
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны
Задержание 33 россиян в Минске назвали провокацией спецслужб Украины
Следком РФ проверяет факт задержания 33 россиян в Белоруссии
В Китае предупредили о вспышке нового смертельного вируса
Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте
Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны
Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Гендиректор ФК «Локомотив» вступил в спор с болельщиками клуба
Медведев назвал мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии
Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом
СК установил причину смерти ребенка в захваченном уральском монастыре
В Хабаровске продолжились акции протеста в поддержку Фургала
Смертность в России в июне выросла на 18,6% в годовом выражении
Помощник президента Абхазии на джипе протаранил ворота на границе с Россией
Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19
Задержание россиян в Белоруссии оказалось провокацией со стороны третьего государства, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.В источнике
Подробнее о событии