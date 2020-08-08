Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны
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Задержание россиян в Белоруссии оказалось провокацией со стороны третьего государства, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.В источнике
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