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РИА Новости
РИА Новости

Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

Задержание россиян в Белоруссии оказалось провокацией со стороны третьего государства, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.В источнике
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РБК

Захарова сочла задержание россиян под Минском провокацией третьей страны

РБК08:47
РИА Новости

Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

РИА Новости08:45
Комсомольская правда

Захарова: история с задержанием 33 граждан России в Белоруссии - спланированная провокация третьего государства

Комсомольская правда08:40
RT на русском

Захарова назвала задержание 33 россиян провокацией третьей страны

RT на русском08:16
Известия

Захарова призвала не использовать историю с задержанными в Белоруссии россиянами в электоральных целях

Известия09:13
Газета.Ru

Захарова: задержание россиян под Минском оказалось провокацией третьей страны

Газета.Ru08:04
ТАСС

Захарова назвала историю с задержанием 33 россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

ТАСС08:21

NASA переименует космические объекты с «оскорбительными» названиями

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пересмотрит неофициальные названия некоторых космических объектов, так как они могут быть оскорбительными, сообщает ведомство.
Газета.Ru12:16
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Умер глава представительства Ленобласти при правительстве России

«Правительство, администрация Ленинградской области с глубоким прискорбием сообщают о кончине 8 августа 2020 года руководителя представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве Российской Федерации Андрея Алексеевича Ковалёва», — говорится в заявлении правительства.
RT на русском14:57
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ЦРУ не обнаружило свидетельств передачи данных соцсети TikTok властям КНР

Специалисты Центрального разведывательного управления США не обнаружили доказательств того, что персональные данные пользователей социальной сети TikTok передавались властям КНР, 8 августа сообщает издание The New York Times.
ИА Красная Весна15:17

Онищенко прокомментировал сообщения о новом вирусе из Китая

Бывший главный государственный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT в субботу, 8 августа, сообщения о распространении в Китае вируса SFTS, который передается человеку от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.
Известия13:58
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