Политика
Российская газетаЗахарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»
Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook. Она процитировала слова прокурора Фреда Вестербеке из интервью американскому телеканалу CBS о том, что у них есть один свидетель - а может быть, и несколько, но сколько именно - голландцы все равно не скажут.
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На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Хоккей
Шестеркин и Бучневич попали в аварию в США
Российские хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Павел Бучневич попали в автомобильную аварию в Бруклине.
Экономика
ЕЭК может отменить пошлины на электромобили
Евразийская экономическая комиссия может отменить таможенные пошлины на ввоз электромобилей для России и других стран Евразийского экономического союза до конца 2020 года.
Армия и оружие
Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО
В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Шоу-бизнес
Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью
Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Политика
Депутат Верховной рады поздравил украинских мужчин с 23 февраля
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива поздравил своих соотечественников с Днем защитника Отечества, который не отмечается в стране с 2014 года.
Армия и оружие
Кошкин пояснил, зачем ПНС нужен перенос мирных переговоров по Ливии
Политолог Андрей Кошкин пояснил, что ПНС тянет время, чтобы успеть укрепить военные позиции.
Происшествия
Эксперты составили рейтинг регионов по аварийности на дорогах
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Политика
Лавров осудил заявления США о возможности договориться с террористами
Москва считает неприемлемыми заявления США о возможности договориться с террористами группировки «Хайят Тахрир аш Шам»* в Сирии.
Политика
Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
Происшествия
В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 6
В Турции на границе с Ираном зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,0. Об этом 23 февраля сообщает Геологическая служба США.
Кино
Объявлен актерский состав второго сезона сериала «Ведьмак»
Второй сезон сериала будет доступен подписчикам Netflix в 2021 году.
Биатлон
Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию с биатлонистом Логиновым
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию с биатлонистом Александром Логиновым, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии
Число участников карнавала в немецком Фолькмарзене, пострадавших в результате наезда автомобиля на зрителей, выросло до 30 человек, пишет Bild.
Политика
Генсек ООН в Женеве обсудит с Лавровым ситуацию в Идлибе
Генсек ООН Антониу Гутерриш в ближайшие часы проведет в Женеве встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.
Общество
В Китае разработали вакцину от коронавируса
Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
Происшествия
Мать стоявшего на гречке ребенка отправили в колонию
По данным следствия, отчим ребенка весной 2019 года не менее шести раз ставил мальчика коленями на гречку на длительное время ― от двух до девяти часов.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью
Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью Ведущая напомнила певице, что та стала участницей обычного телешоу.
Культура
На канале «Россия 1» сегодня выходит шпионский боевик «Герой» с Владимиром Машковым
На канале "Россия 1" сегодня выходит шпионский боевик "Герой" с Владимиром Машковым Владимир Машков согласился сниматься в сериале, потому что доверяет режиссеру Карену Оганесяну.
Общество
С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi
С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Происшествия
В воинской части в Выборге обнаружили мумию
Ранее NEWS.ru сообщал, что в одной из квартир в центре Москвы обнаружили мумию мужчины, скончавшегося пять лет назад.
Политика
Киев выплатит освобожденным из плена в Донбассе по 100 тысяч гривен
"Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тысяч (почти 4,1 тысячи долларов по курсу нацбанка) денежной помощи", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Происшествия