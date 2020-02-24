Политика
Российская газетаЗахарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»
Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook. Она процитировала слова прокурора Фреда Вестербеке из интервью американскому телеканалу CBS о том, что у них есть один свидетель - а может быть, и несколько, но сколько именно - голландцы все равно не скажут.
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Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Общество
Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса
По словам дипломата, в Китае коронавирусом ежедневно заражаются несколько сотен человек, а выздоравливают порядка 2 тыс. Смертность от COVID-19 снизилась и сегодня составляет менее 3% в провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания, и 0,55% в других провинциях, пишет ТАСС.
Общество
КПП в Донбассе переходят на весенний график работы
С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график.
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Хоккеисты «Рейнджерс» Шестёркин и Бучневич попали в аварию
Общество
Почти лысая Алена Шишкова опозорилась на неделе моды в Милане
Позже выяснилось, что Шишкова продефилировала на шоу модного дома Philipp Plein, а видео с показа опубликовала в личном микроблоге.
Происшествия
Четверо погибли в ДТП на трассе в Коми
Четыре человека погибли при столкновении внедорожника и грузовика на трассе в Усинском районе Республики Коми.
Наука
Двухслойный графен оказался странным металлом
Как сообщает МедиаПоток, к данной характеристике относится наличие фазы странного металла с линейной зависимостью сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
Происшествия
Цирковая рысь напала на дрессировщика в Южной Осетии
Bu gönderiyi Instagram'da gör Сегодня в Цхинвале во время циркового представления, рысь набросилась на дрессировщика.
Технологии
У YouTube и TikTok появится конкурент
СМИ сообщили, что у YouTube и TikTok появится конкурент.
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев
Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январём 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в «Нафтогазе».
Происшествия
Источник допустил причастность экс-главы МИД Украины к убийству
Ранее появилась информация, что Старицкий погиб в доме экс-главы МИД Украины.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Лолита Милявская, известная певица России, показала себя в купальнике на видеоролике и опубликовала его в Instagram.
Общество
Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе
В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Политика
Украинский депутат Кива «послал» декоммунизаторов и поздравил всех с 23 февраля
Скандальный депутат Верховной рады Кива оригинальным образом поздравил сограждан с Днем защитника Отечества, празднование которого на Украине запрещено после госпереворота 2014 года.
Армия и оружие
ВКС РФ продолжают уничтожать боевиков в сирийском Идлибе
По данным источников российские военно-космические силы (ВКС) обстреливают боевиков сразу в 18 населенных пунктах провинции Идлиб, а также на западе Алеппо (провинция Халаб).
Шоу-бизнес
Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью
Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
Игры
Разработчики The Outer Worlds объявили набор в команду крупнобюджетной RPG следующего поколения
Из описания должности анимационного директора становится ясно, что игру позиционируют как блокбастер ААА-уровня для ПК и предстоящего поколения консолей (PS5, Xbox Series X). Другими словами, раньше осени 2020 года релиз ждать не стоит.
Футбол
Флик: «У „Челси“ отличная атака, но в обороне у них есть проблемы»
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик пообщался с журналистами перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».
Общество
Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
Гаджеты
Раскрыты характеристики игрового смартфона Black Shark 3 от Xiaomi
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на обвинения Успенской
Себе в заслугу, как журналисту, Собчак ставит, что могла вытащить из Успенской слова и реакции, который та не хотела бы обнародовать.
Гаджеты
Huawei представила складной смартфон, поддерживающий 5G
Наука
Робот научился брать кровь из вены безболезненно
Поводом для создания уникального робота послужил тот факт, что медицинские сестры допускали ряд ошибок, когда были вынуждены брать кровь у большого количества людей.
Наука
Рыбы научились продлевать себе жизнь
Ученые считают, что исследования диапаузы рыб может помочь в борьбе с естественным старением Ученые из из Стэнфордского университета обнаружили у рыб способность продлевать себе жизнь.