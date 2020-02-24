Политика

Российская газетаРоссийская газетаЗахарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»

Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook. Она процитировала слова прокурора Фреда Вестербеке из интервью американскому телеканалу CBS о том, что у них есть один свидетель - а может быть, и несколько, но сколько именно - голландцы все равно не скажут.
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с чего всё началось
В понедельник нидерландский прокурор Фред Вестербек в интервью американскому телеканалу CBS
 заявил о якобы наличии как минимум одного свидетеля запуска ракеты "Бук".
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