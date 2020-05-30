Политика
РБКЗахарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией»
Захарова отметила, что испытывает чувство сострадания «к народу, который раздираем такими жуткими противоречиями» и искренне сопереживает жителям США. В то же время она добавила, что США приписали себе лидерство в сфере прав человека, однако последние события показали, что это не так.
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Политика
Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США
В своем Twitter он предположил, что отказ никак не связан с пандемией коронавируса Пушков считает, что истинной причиной являются "острые разногласия" между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.
Деловое.ТВ 15:10
Общество
ИКЕА откроет для посетителей три магазина в Москве с 3 июня
Три магазина в столице откроются 3 июня с ограничением числа посетителей: ИКЕА Теплый Стан; ИКЕА Ходынское Поле; Дизайн-студия ИКЕА Ботанический сад.
Коммерсантъ 16:31
Шоу-бизнес
Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына
Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.
РИА Новости 06:07
Политика
В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте
Ранее 30 мая на сайте Госдепартамента США сообщалось, что правительство Мальты изъяло партию контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов.
Lenta.ru 13:24
Общество
Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Кино
Как Клинту Иствуду удается сохранять бодрость в 90 лет
Иствуд снялся еще в двух фильмах Серджио Леоне - «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой», они образовали так называемую «долларовую трилогию», которая в конце концов была выпущена в США и быстро сделала суперзвездами как актера, так и режиссера (к которому потом Фонда и Бронсон, отвергшие роль Человека без имени, бросились сниматься уже сами).
Комсомольская правда 18:02
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
Здоровье
Бригада московских врачей прибыла в Псковскую область
Бригада московский врачей прибыла в Псковскую область для помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте регионального правительства.
Газета.Ru 16:01
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Курил
Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье, 31 мая, у Южных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском 18:45
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Происшествия
Три пассажира выпрыгнули из движущегося автобуса на юге Сахалина
Три пассажира испугались, открыли двери салона и выпрыгнули на дорогу. Водителю удалось остановить автобус.
АСТВ 18:53
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru вчера в 03:50
Политика
Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 17:30
Армия и оружие
Washington Examiner (США): Китай и Россия угрожают экипажам американских самолетов. Почему Пентагон не остановит их? (Washington Examiner)
Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
ИноСМИ вчера в 13:54
Энергетика
ОПЕК+ может перенести первую после сделки встречу альянса
Министры ОПЕК+ в настоящее время обсуждают перенос первой после заключения сделки о сокращении добычи нефтяных ресурсов встречи альянса на более раннюю дату - 4 июня.
Комсомольская правда 18:41
Общество
«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба партии.
РИА Новости 07:37
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru 28 мая в 16:53
Происшествия
В Канаде началась акция из-за смерти чернокожего в США
По его данным, акция в Канаде проходит спокойно, участники держат в руках плакаты с надписями: «Нет правосудия, нет мира», «Упразднить полицию», «Больше ни одной жизни чернокожего».
Lenta.ru 18:50
Происшествия
В ряде американских городов введен комендантский час
В ряде американских городов введен комендантский час из-за протестов, вызванных гибелью афроамериканца после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.
Эхо Москвы 18:08
Общество
В России разработали вакцину от COVID-19, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" создали вакцину против COVID-19, которую можно будет закапывать в нос.
Реальное время 09:59
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Культура
Ассоциация продюсеров кино и телевидения назовет победителей своей премии
Организаторы премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) назовут в воскресенье победителей в онлайн-режиме.
ТАСС 17:12
Кино
Финальный сезон: в сети появился трейлер новых эпизодов «Атаки титанов»
Токио, 29 мая 2020, 18:30 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов».
REGNUM вчера в 11:30
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Общество
Forbes лишил Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши в мире
Семейство Кардашьян обвинили в обмане. До недавнего времени статусом самой молодой миллиардерши в мире обладала Кайли Дженнер (22).
Lisa.ru 03:00