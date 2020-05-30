Политика
РБКЗахарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией»
Захарова отметила, что испытывает чувство сострадания «к народу, который раздираем такими жуткими противоречиями» и искренне сопереживает жителям США. В то же время она добавила, что США приписали себе лидерство в сфере прав человека, однако последние события показали, что это не так.
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Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета вчера в 02:32
Общество
Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак»
В субботу партия "Коммунисты России" сообщила, что отправила Пригожину и его жене Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели "Доширак" в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение.
РИА Новости 17:20
Политика
Меркель отказалась ехать в США на саммит G7
Канцлер Германии Ангела Меркель пока не планирует участвовать в очном саммите лидеров Группы семи (G7) в июне.
Профиль 06:04
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Политика
Названы поправки в Конституцию, которые поддерживают россияне
Большинство россиян считают важным внести в Конституцию поправки, которые затрагивают социальную сферу.
Московский Комсомолец 07:45
Происшествия
В Лос-Анджелесе объявлен комендантский час
Лос-Анджелес, США, 31 мая 2020, 02:35 — REGNUM В связи с охватившими Лос-Анджелес после убийства чернокожего американца Джорджа Флойда беспорядками принято решение о введении комендантского часа.
REGNUM 19:35
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Футбол
Широков раскритиковал бывшего тренера «Спартака» Якина
Газета.Ru вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова заявила, что хочет создать семью с девушкой
Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария призналась, что хочет жениться на девушке.
Вечерняя Москва 17:52
Экономика
Прибыль американских компаний рухнула до значений кризисного 2009 года
Показатели оказались равными значениям кризисного 2009 года, в связи с чем аналитики предупреждают об обвале инвестиционных компаний.
Экономика сегодня 02:50
Армия и оружие
В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле
Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
Avia.pro 12:26
Единоборства
Прямой эфир боя UFC on ESPN 9 Вудли — Бёрнс начнётся примерно в 6 утра
В ночь с 30 на 31 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 9. В его главном событии встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и Гилберт Бёрнс.
Чемпионат 16:00
Происшествия
При падении лифта в Благовещенске пострадали люди
Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центром областной столицы.
Российская газета 20:38
Политика
Трамп заявил о готовности отправить военных в Миннеаполис
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением.
News.ru 13:37
Общество
Военные вертолеты замечены над Миннеаполисом
Два вертолета мониторят ситуацию в городе Миннеаполис, где проходят протестные акции из-за убийства темнокожего жителя Джорджа Флойда.
Политическая Экспертиза 19:56
Общество
Доктор Мясников оценил степень опасности зараженных животных и посылок
Медик подчеркнул, что доказан воздушно-капельный способ передачи вируса, высокая вероятность передачи через слизистые глаза и рта.
Вести.Ru 08:15
Политика
В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка
В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году.
ФАН вчера в 21:36
Армия и оружие
Китай изгнал американский эсминец из своих территориальных вод
В Южном военном округе КНР рассказали о провокации, которую устроили США у китайских территориальных вод.
ГЛАС.RU 02:53
Авто
Компания Ford воскресит драйверскую вариацию Mustang
Американская компания Ford планирует вернуть в свою модельную линейку Ford Mustang, драйверскую версию Mach 1.
32CARS.ru вчера в 16:18
Здоровье
В России перечислили самые частые осложнения от коронавируса
Рассуждая о появлении осложнений после выздоровления, профессор подчеркнул, что в настоящее время статистика отдаленных осложнений еще не изучена.
Lenta.ru 19:39
Политика
«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии
Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM 13:02
Культура
Всех желающих приглашают на концерт Басты
Vologda-poisk.ru вчера в 06:09
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в Александровске-Сахалинском
31 мая в 3:39 диспетчеру Александровск-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании деревянного бесхозного строения на улице Цапко.
АСТВ 19:58
Политика
Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России
Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада.
REGNUM 01:49
Шоу-бизнес
Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»
Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru вчера в 11:00
Космос
В США взорвался при испытаниях прототип корабля Starship Илона Маска
Профиль вчера в 16:56
Политика
«Левада-центр»: уровень доверия россиян к Путину снова упал
Рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину опять опустился, свидетельствуют данные опроса Левада-центра .
Znak.com вчера в 11:57
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21