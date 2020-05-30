Политика
Газета.RuЗахарова назвала протесты в США «национальной трагедией»
Захарова отметила, что испытывает "чувство сострадания к народу" США и искренне сопереживает американцам. По ее словам, происходящее в стране является "национальной трагедией", которая продемонстрировала проблемы Соединенных Штатов в сфере прав человека.
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Армия и оружие
В Китае назвали преимущества новой российской подлодки
Ferra 29 мая в 13:03
Интернет
Раскрыты нововведения в Windows 10 в 2021 году
Весной следующего года Microsoft должна выпустить Windows 10 21H1. На днях были раскрыты нововведения в операционной системе в 2021 году.
Ferra вчера в 11:31
Армия и оружие
Российские Су-27 и Су-30 подняли на перехват бомбардировщиков США
Истребители Су-27 и Су-30 были подняты на их перехват, сообщили в Министерстве обороны РФ.
News.ru 29 мая в 09:51
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Здоровье
В Татарстане сокращается число новых случаев коронавируса
В Татарстане за эту неделю было зарегистрировано 445 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Kazanfirst.ru вчера в 08:05
Происшествия
В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
РБК вчера в 13:27
Политика
«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии
Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM вчера в 13:02
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla сюжетно свяжет Origins и первую часть серии
CyberSport.ru 29 мая в 01:27
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 29 мая в 03:41
Происшествия
При падении лифта в Благовещенске пострадали люди
Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центром областной столицы.
Российская газета вчера в 20:38
Политика
Трамп решил отложить саммит G7 до сентября
Дональд Трамп Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская администрация планировала провести очную встречу стран G7 в конце июня в Вашингтоне.
REGNUM вчера в 20:37
Происшествия
СК завершил расследование убийства директора ресторанов Burger King
Следственный комитет завершил расследование убийства женщины, совершенного попутчиком, найденным через сервис BlaBlaCar.
Известия 29 мая в 09:59
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru вчера в 15:45
Футбол
В Краснодарском крае возвращение болельщиков на трибуны возможно на третьем этапе снятия карантинных ограничений
Время перехода на последующие этапы зависит от дальнейшего развития санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.
Администрация Краснодарского края вчера в 12:01
Политика
Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 17:30
Армия и оружие
«Он понесет личную ответственность за каждое слово» – МО Армении ответило Гасанову
"В противном случае ВС Армении придется преумножить результаты трехстороннего перемирия 1994 года, проявив решимость, профессионализм и нанеся сокрушительные удары, защитить безопасность Армении и Нагорного Карабаха", - подчеркнула она.
Sputnik Армения вчера в 11:50
Единоборства
Вудли и Бёрнс показали одинаковый вес перед турниром UFC on ESPN 9
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли и бразильский боец смешанного стиля Гилберт Бёрнс сделали вес перед поединком на турнире UFC on ESPN 9.
RT на русском 29 мая в 16:41
Происшествия
В городах США вводят комендантский час из-за беспорядков
Власти американских городов из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, ввели комендантский час.
Коммерсантъ вчера в 21:33
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»
Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru вчера в 16:22
Единоборства
Минеев нокаутировал Пронина в первом раунде
Российский боец ММА Владимир Минеев нокаутировал соотечественника Артура Пронина на турнире Leon Warriors в Минске (Белоруссия).
Спорт-Экспресс вчера в 16:17
Единоборства
Джон Джонс потребовал уволить себя из UFC
FightTime.ru вчера в 03:02
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о чувствах к Петросяну после развода
Елена сообщила, "давно простила" Евгения Петросяна и желает ему "радостной и светлой" жизни. Петросян и Степаненко развелись в 2018 году.
РЕН ТВ вчера в 17:37
Кино
Россиян развлекут кухонным арабо-израильским конфликтом
Днем, в 14:00 зрителям рекомендуют кулинарную лекцию «Готовим дома с Novikov School» с рецептом равиоли Парма.
Lenta.ru 00:00
Происшествия
Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео
Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, снявших момент нападения на инкассаторов в Красноярске.
РИА Новости вчера в 01:39
Политика
Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР
Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16
Политика
Предсказавший победу Трампа профессор спрогнозировал его переизбрание
Профессор политологии университета Стони-Брук в Нью-Йорке Хельмут Норпот, предсказавший победу нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году, считает, что тот с высокой долей вероятности будет переизбран на своем посту.
РИА Новости вчера в 05:14
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Общество
Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений
Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM 29 мая в 12:34