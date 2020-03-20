За рубежом находятся около 9 тыс. российских граждан, которые ждут разрешения вопроса с возвращением на родину на фоне ситуации с пандемией коронавируса Covid-19. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Общество В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.

Экономика Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом» Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+.

Общество 20 тысяч волонтеров решили заразиться вирусами для создания вакцины Участвовать в программе британской исследовательской группы hVIVO по разработке вакцины от коронавируса и заразиться похожими вирусами согласились более 20 тысяч человек.

Энергетика Уничтожит ли коронавирус экономику Саудовской Аравии Цены на нефть рухнули, так как опасения по поводу быстро распространяющегося коронавируса и усиления ценовой войны отодвинули на второй план обязательства крупных экономик по реализации мер стимулирования.

Единоборства Нурмагомедов опубликовал фото в медицинской маске Российский боец MMA, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на фоне пандемии коронавируса выложил свою фотографию в медицинской маске.