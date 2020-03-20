Коронавирус

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗахарова назвала число ожидающих возвращения на родину россиян

За рубежом находятся около 9 тыс. российских граждан, которые ждут разрешения вопроса с возвращением на родину на фоне ситуации с пандемией коронавируса Covid-19. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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