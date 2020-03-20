Коронавирус
Rambler News ServiceЗахарова назвала число ожидающих возвращения на родину россиян
За рубежом находятся около 9 тыс. российских граждан, которые ждут разрешения вопроса с возвращением на родину на фоне ситуации с пандемией коронавируса Covid-19. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Футбол
Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»
Футбол
Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности
Происшествия
Россиянин убил жену и ее родителей на глазах у детей
Житель Москвы, вооружившись ножом, напал на свою жену и ее родителей на глазах у детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Здоровье
Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице
Общество
В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Спорт
Лыжник Большунов рассказал о шутке над норвежцем Клебо
Российский лыжник Александр Большунов рассказал 20 марта изданию «Спорт-Экспресс» о том, как подшутил над норвежцем Йоханнесом Клебо.
Экономика
Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+.
Футбол
Три клуба АПЛ заинтересованы в Чалове
В гонке за форварда ЦСКА Федора Чалова находятся три клуба АПЛ.
Происшествия
В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской
Общество
20 тысяч волонтеров решили заразиться вирусами для создания вакцины
Участвовать в программе британской исследовательской группы hVIVO по разработке вакцины от коронавируса и заразиться похожими вирусами согласились более 20 тысяч человек.
Политика
США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными
Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Происшествия
В США угнали фургон с туалетной бумагой
Полицейские американского штат Северная Каролина обнаружили угнанный фургон с 18 тыс. фунтов (боле 8,1 тыс. кг) туалетной бумаги.
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Энергетика
Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Спорт
Ласицкене отказалась от участия в выборах в комиссию спортсменов ВФЛА
Киберспорт
ForZe распустила состав по Dota 2
Здоровье
Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад
Впрочем, если не полное прекращение, то определенный спад пандемии коронавируса в аналогичные сроки эксперт ожидает и во всем мире.
Энергетика
Уничтожит ли коронавирус экономику Саудовской Аравии
Цены на нефть рухнули, так как опасения по поводу быстро распространяющегося коронавируса и усиления ценовой войны отодвинули на второй план обязательства крупных экономик по реализации мер стимулирования.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Армия и оружие
США готовятся к ЧП по планам для ликвидации последствий ядерной войны
Действия предполагается развернуть по планам первоначально подготовленным и предназначенным для ликвидации последствий ядерной войны.
Общество
Попов и Скабеева решили перестать видеться из-за коронавируса
Телеведущие шоу «60 минут», супруги Евгений Попов и Ольга Скабеева решили из-за эпидемии коронавируса вести передачу поочередно.
Шоу-бизнес
50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста
50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Единоборства
Нурмагомедов опубликовал фото в медицинской маске
Российский боец MMA, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на фоне пандемии коронавируса выложил свою фотографию в медицинской маске.
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
"Во второй половине недели будет не только солнечный фактор (активные солнечные лучи будут достигать поверхности Земли — ред.), но еще и приход тепла, потому что к нам придет западная часть циклона.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Музыка