Политика
РБКЗахарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников
МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель МИДа Мария Захарова, трансляция мероприятия опубликована на Facebook ведомства.
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с чего всё началось
Местонахождение нескольких десятков российских школьников, уехавших в США в рамках программы обмена, до сих пор неизвестно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.РИА Новости09:47
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Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
Собянин: Москва не прошла середину пути в борьбе с коронавирусом
В Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19.
RT на русском 11:28
Гаджеты
Первый Mac на базе собственного процессора Apple выйдет в 2021 году
Переход Apple на собственные процессоры, скорее всего, начнется с нового ноутбука, потому что первые фирменные чипы Mac компании не смогут соперничать с производительностью, которую Intel обеспечивает для высокопроизводительных MacBook Pro, iMac и настольных компьютеров Mac Pro.
Вести.Ru 08:47
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Происшествия
В Петербурге полиция нашла «украденную невесту»
В Петербурге полиция нашла мужчину, который предположительно украл девушку, чтобы жениться на ней, пишет региональное ГУВД.
Газета.Ru 10:08
Общество
Редакция «Ведомостей» выпустила заявление с критикой нового главреда
Редакция газеты «Ведомости» выпустила публикацию, в которой раскритиковала действия нового исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова.
Телеканал RTVI 07:57
Технологии
В Epic Games Store стартовала раздача For The King
CyberSport.ru 11:54
Общество
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Здоровье
Режим самоизоляции в Липецкой области будет ослаблен
Игорь Артамонов ещё раз обратил внимание на необходимость соблюдения самоизоляции неработающим населением.
Gorod48 07:10
Футбол
Олег Шатов уже летом может перейти в «Рубин»
29-летний полузащитник «Зенита» Олег Шатов уже летом может пополнить состав «Рубина». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Казанские ведомости 21 апреля в 11:40
Политика
Младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР
Комсомольская правда вчера в 15:13
Общество
СМИ узнали о возможном выходе из сделки покупателя «Ведомостей»
Один из потенциальных покупателей «Ведомостей», управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович может выйти из сделки.
РБК 11:52
Политика
Генпрокуратура усмотрела в юмористической публикации ТВК «„Отряды Путина“ против коронавируса» нарушение закона
ТВК в числе еще нескольких российских СМИ выложили видеоролик, в котором активистки пропагандистской организации «Отряды Путина» сжигают распечатанные иллюстрации Covid-19, заявляя, что мировая пандемия коронавируса – выдумка президента США Дональда Трампа, а в России никакой инфекции нет.
ТВК 06:24
Происшествия
МВД опровергло заражение начальника метрополиции коронавирусом
Управление МВД по Москве опровергает информацию о том, что глава УВД на Московском метрополитене Шамиль Сибанов заразился коронавирусом.
РБК 10:50
Авто
АвтоВАЗ приостановит производство автомобилей в Ижевске
В понедельник, 27 апреля, «АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей на заводе в Ижевске («Лада Ижевск») из-за перебоев с поставками комплектующих.
Автоновости дня 08:13
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека задержали в Петербурге
Как сообщает «Фонтанка» пока что оба жителя Петербурга юридически находятся в статусе свидетелей по уголовному делу, в материалах которого «собраны эпизоды вымогательства по отношению к коммерсантам под предлогам решения вопросов с правоохранительными органами».
Московский Комсомолец 03:24
Происшествия
19 детей из 27 уже вылечились в Брянске от коронавируса
В областном оперативном штабе сообщили, что 19 детей из 27 зараженных уже вылечились от коронавирусной инфекции в Брянске.
Севская правда 11:53
Энергетика
Цены на нефть отыгрывают обвал начала недели
Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют уверенный рост на девять-двенадцать процентов, продолжая частично отыгрывать падение в начале недели.
РИА Новости 00:35
Общество
Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве
Меры ограничения в Москве из-за введения режима повышенной готовности могут ужесточить, но планируется это делать точечно.
ТАСС 11:54
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Армия и оружие
Посольство США потребовало от Киева провести реформу оборонных закупок
По словам Воффорда, тренинги, которые проводят силы специальных операций США для Украины, постоянно продолжаются, однако с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты.
Евразия Daily 06:28
Кино
Вышел первый тизер сериала «Грозный»
Inc-news.ru 01:38
Здоровье
В Минздраве заявили об окончании сезонной эпидемии гриппа в России
Сезонная эпидемия гриппа в России, начавшаяся в конце января, завершилась, сообщили в Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева при российском Минздраве.
RT на русском вчера в 15:14