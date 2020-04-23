Политика

РБКРБКЗахарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников

МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель МИДа Мария Захарова, трансляция мероприятия опубликована на Facebook ведомства.
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с чего всё началось

МИД разыскивает в США около 40 российских школьников

Местонахождение нескольких десятков российских школьников, уехавших в США в рамках программы обмена, до сих пор неизвестно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости09:47

Подробнее о событии

Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников

РБК11:37

Захарова: США не предоставили список и адреса остающихся в стране российских школьников

ТАСС10:39

Вашингтон не помогает в поисках российских школьников, заявила Захарова

РИА Новости09:52

МИД: США так и не предоставили список остающихся в стране российских школьников

Газета.Ru09:44

Российские дипломаты нашли 42 застрявших в США школьника

Известия09:29

МИД: в США найдены 42 российских школьника, где остальные 34 - пока неизвестно

Вести.Ru10:01

Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США

RT на русском09:49
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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Общество

Собянин: Москва не прошла середину пути в борьбе с коронавирусом

В Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19.
RT на русском 11:28
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Гаджеты

Первый Mac на базе собственного процессора Apple выйдет в 2021 году

Переход Apple на собственные процессоры, скорее всего, начнется с нового ноутбука, потому что первые фирменные чипы Mac компании не смогут соперничать с производительностью, которую Intel обеспечивает для высокопроизводительных MacBook Pro, iMac и настольных компьютеров Mac Pro.
Вести.Ru 08:47
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Политика

Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
2,1K
Наука

Гигантскую акулу-подростка эпохи динозавров идентифицировали по останкам позвонков

HotGeo 11:20
Происшествия

В Петербурге полиция нашла «украденную невесту»

В Петербурге полиция нашла мужчину, который предположительно украл девушку, чтобы жениться на ней, пишет региональное ГУВД.
Газета.Ru 10:08
29
Общество

Редакция «Ведомостей» выпустила заявление с критикой нового главреда

Редакция газеты «Ведомости» выпустила публикацию, в которой раскритиковала действия нового исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова.
Телеканал RTVI 07:57
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Технологии

В Epic Games Store стартовала раздача For The King

CyberSport.ru 11:54
Общество

Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
304
Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Здоровье

Главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве

РБК 10:48
329
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
5K
Здоровье

Режим самоизоляции в Липецкой области будет ослаблен

Игорь Артамонов ещё раз обратил внимание на необходимость соблюдения самоизоляции неработающим населением.
Gorod48 07:10
10
Футбол

Олег Шатов уже летом может перейти в «Рубин»

29-летний полузащитник «Зенита» Олег Шатов уже летом может пополнить состав «Рубина». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Казанские ведомости 21 апреля в 11:40
Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР

Комсомольская правда вчера в 15:13
99
Общество

СМИ узнали о возможном выходе из сделки покупателя «Ведомостей»

Один из потенциальных покупателей «Ведомостей», управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович может выйти из сделки.
РБК 11:52
Политика

Генпрокуратура усмотрела в юмористической публикации ТВК «„Отряды Путина“ против коронавируса» нарушение закона

ТВК в числе еще нескольких российских СМИ выложили видеоролик, в котором активистки пропагандистской организации «Отряды Путина» сжигают распечатанные иллюстрации Covid-19, заявляя, что мировая пандемия коронавируса – выдумка президента США Дональда Трампа, а в России никакой инфекции нет.
ТВК 06:24
Происшествия

МВД опровергло заражение начальника метрополиции коронавирусом

Управление МВД по Москве опровергает информацию о том, что глава УВД на Московском метрополитене Шамиль Сибанов заразился коронавирусом.
РБК 10:50
1
Авто

АвтоВАЗ приостановит производство автомобилей в Ижевске

В понедельник, 27 апреля, «АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей на заводе в Ижевске («Лада Ижевск») из-за перебоев с поставками комплектующих.
Автоновости дня 08:13
4
Происшествия

Бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека задержали в Петербурге

Как сообщает «Фонтанка» пока что оба жителя Петербурга юридически находятся в статусе свидетелей по уголовному делу, в материалах которого «собраны эпизоды вымогательства по отношению к коммерсантам под предлогам решения вопросов с правоохранительными органами».
Московский Комсомолец 03:24
424
Происшествия

19 детей из 27 уже вылечились в Брянске от коронавируса

В областном оперативном штабе сообщили, что 19 детей из 27 зараженных уже вылечились от коронавирусной инфекции в Брянске.
Севская правда 11:53
Энергетика

Цены на нефть отыгрывают обвал начала недели

Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют уверенный рост на девять-двенадцать процентов, продолжая частично отыгрывать падение в начале недели.
РИА Новости 00:35
Общество

Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве

Меры ограничения в Москве из-за введения режима повышенной готовности могут ужесточить, но планируется это делать точечно.
ТАСС 11:54
1
Общество

В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
59
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
377
Происшествия

Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
14K
Технологии

Волгоградские ученые создали защитный шлем от коронавируса

Газета.Ru 09:31
41
Армия и оружие

Посольство США потребовало от Киева провести реформу оборонных закупок

По словам Воффорда, тренинги, которые проводят силы специальных операций США для Украины, постоянно продолжаются, однако с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты.
Евразия Daily 06:28
1
Кино

Вышел первый тизер сериала «Грозный»

Inc-news.ru 01:38
11
Здоровье

В Минздраве заявили об окончании сезонной эпидемии гриппа в России

Сезонная эпидемия гриппа в России, начавшаяся в конце января, завершилась, сообщили в Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева при российском Минздраве.
RT на русском вчера в 15:14
399
Как работают Яндекс.Новости?
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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