Местонахождение нескольких десятков российских школьников, уехавших в США в рамках программы обмена, до сих пор неизвестно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

с чего всё началось

МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель МИДа Мария Захарова, трансляция мероприятия опубликована на Facebook ведомства.

Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников

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