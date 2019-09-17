Политика

Gazeta.SPbGazeta.SPbЗахарова назвала фантастикой сообщения о шпионаже россиян за ФБР

Мария Захарова заявила, что сообщения издания Yahoo News о подозрении высланных из США российских дипломатов в слежке за ФБР являются фантастической историей. Захарова считает, что эта публикация связана с начавшейся в Штатах предвыборной кампании.
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Мария Захарова
Мы сейчас входим в очень интересный период, который называется “до выборов президента США остался ровно год”. И в этот период мы, к сожалению, будем видеть и слышать много фантастических историй, внезапных открытий, удивительных предвидений или, наоборот, каких-то раскопок из прошлого.
— Мария Захарова, российский дипломатLenta.ru 15:07
с чего всё началось

Захарова назвала фантастической историей новые обвинения в шпионаже со стороны США

Как пишут американские СМИ, российские «дипломатические дачи» в Мэриленде и Нью-Йорке использовались для перехвата данных ФБР и помощи разведчикам из России. По предположению Вашингтона, операция российской разведки на территории США началась в начале 2010-х годов и продолжалась несколько лет.
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