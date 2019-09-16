Политика
Gazeta.SPbЗахарова назвала фантастикой сообщения о шпионаже россиян за ФБР
Мария Захарова заявила, что сообщения издания Yahoo News о подозрении высланных из США российских дипломатов в слежке за ФБР являются фантастической историей. Захарова считает, что эта публикация связана с начавшейся в Штатах предвыборной кампании.
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Мы сейчас входим в очень интересный период, который называется “до выборов президента США остался ровно год”. И в этот период мы, к сожалению, будем видеть и слышать много фантастических историй, внезапных открытий, удивительных предвидений или, наоборот, каких-то раскопок из прошлого.
— Мария Захарова, российский дипломатLenta.ru вчера в 15:07
с чего всё началось
Речь идёт о заявлении Вашингтона о прослушивании сотрудников ФБР российской контрразведкой. Как пишут американские СМИ, российские «дипломатические дачи» в Мэриленде и Нью-Йорке использовались для перехвата данных ФБР и помощи разведчикам из России.Говорит Москвавчера в 13:44
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Захарова назвала фантастической историей новые обвинения в шпионаже со стороны США
Говорит Москвавчера в 13:44
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Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
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В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
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Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию из Украины
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В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
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РИА Новости вчера в 23:16
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На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
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В Саратов прибыл заместитель генпрокурора Сергей Зайцев
Сегодня в Саратов прилетел заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.
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США и Саудовская Аравия не исключили военного ответа в отношении Ирана
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Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
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RT на русском вчера в 07:17
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Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49