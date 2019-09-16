Речь идёт о заявлении Вашингтона о прослушивании сотрудников ФБР российской контрразведкой. Как пишут американские СМИ, российские «дипломатические дачи» в Мэриленде и Нью-Йорке использовались для перехвата данных ФБР и помощи разведчикам из России.

с чего всё началось

Мы сейчас входим в очень интересный период, который называется “до выборов президента США остался ровно год”. И в этот период мы, к сожалению, будем видеть и слышать много фантастических историй, внезапных открытий, удивительных предвидений или, наоборот, каких-то раскопок из прошлого.

Мария Захарова заявила, что сообщения издания Yahoo News о подозрении высланных из США российских дипломатов в слежке за ФБР являются фантастической историей. Захарова считает, что эта публикация связана с начавшейся в Штатах предвыборной кампании.

Захарова назвала фантастикой сообщения о шпионаже россиян за ФБР

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