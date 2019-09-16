Политика

Lenta.ruLenta.ruЗахарова назвала фантастикой заявления о шпионящих за ФБР россиянах

Посольство России в США изучит и прокомментирует сообщение Yahoo News о том, что российская разведка получила доступ к большому количеству данных ФБР. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передает «Говорит Москва».
Читать в источнике
Комментировать
Мария Захарова
Мы сейчас входим в очень интересный период, который называется “до выборов президента США остался ровно год”. И в этот период мы, к сожалению, будем видеть и слышать много фантастических историй, внезапных открытий, удивительных предвидений или, наоборот, каких-то раскопок из прошлого.
— Мария Захарова, российский дипломатLenta.ru 15:07
с чего всё началось

Захарова назвала фантастической историей новые обвинения в шпионаже со стороны США

Как пишут американские СМИ, российские «дипломатические дачи» в Мэриленде и Нью-Йорке использовались для перехвата данных ФБР и помощи разведчикам из России. По предположению Вашингтона, операция российской разведки на территории США началась в начале 2010-х годов и продолжалась несколько лет.
Говорит Москва13:44

Подробнее о событии

Захарова назвала фантастической историей новые обвинения в шпионаже со стороны США

Говорит Москва13:44

Захарова назвала заявление о слежке за ФБР из посольства РФ новой предвыборной историей

ТАСС14:53

Захарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР

РИА Новости15:08

Захарова назвала фантастикой сообщения СМИ о шпионаже дипломатов за ФБР

RT на русском15:02

Захарова назвала информацию о слежке за ФБР частью предвыборной гонки США

РБК15:15

Захарова назвала «фантастическими» заявления о слежке россиян за ФБР

РЕН ТВ15:11

Названа причина вбросов о шпионящих за ФБР россиянах

Lenta.ru18:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 21:57, Вашингтон
Происшествия

Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве

Газета.Ru 04:53
Политика

Трамп заявил, что США не хотят войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотят войны с Ираном, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 17:05
Шоу-бизнес

Первому каналу пригрозили судом из-за эфира про Заворотнюк

Lenta.ru 16:33
Политика

Венгрия не пустила Украину на саммит НАТО

Из-за разногласий с Венгрией Киев не получит приглашение на саммит НАТО в Лондоне, сообщил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Взгляд.ру 16:57
Здоровье

Всемирный день безопасности пациента отметят в России

В России 17 сентября впервые пройдет Всемирный день безопасности пациента. Его отметят в 194 странах мира.
Новости Югры 10:17
Энергетика

Подсчитаны остатки нефти в Европе

Запасов нефти в странах Евросоюза хватит на 90 дней: рисков для безопасности снабжения в нынешних условиях нет.
Lenta.ru 13:58
Общество

Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне»

РБК 18:34
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 20:50
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Политика

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400

ТАСС 14:02
Футбол

«Вест Хэм» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Астон Виллой»

Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась вничью — 0:0. На 67-й минуте главный арбитр встречи Майк Дин показал вторую жёлтую карточку защитнику «Вест Хэма» Артуру Масуаку, после чего лондонская команда осталась в меньшинстве.
Чемпионат 16:51
Киберспорт

RAMZEs перешёл из Virtus.pro в Evil Geniuses

Metaratings 09:46
Политика

СМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США

Дачи постпредства России в США, доступ к которым закрыл президент Барак Обама в 2016 году, и некоторые из 35 высланных дипломатов играли ключевую роль в контрразведывательной операции России, сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб.
Коммерсантъ 15:42
Финансы

Цены на нефть растут после снижения добычи в Саудовской Аравии

После атаки на НПЗ Саудовская Аравия сократила почти вдвое добычу нефти.
Газета.Ru 12:00
Шоу-бизнес

Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»

Телепрограмма 12:05
Происшествия

В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв

Российская газета 08:06
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Газета.Ru 11:51
Авто

В Уфе выставили на торги арестованные автомобили

ИА DixiNews // Новости Уфы 04:03
Шоу-бизнес

Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы

Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 10:44
Кино

Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»

По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
Телепрограмма вчера в 06:22
Общество

Четыре страны Центральной Америки остались без электричества

Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.
Газета.Ru 21:02
Кино

Фильм «Кролик Джоджо» взял Гран-при фестиваля в Торонто

Профиль вчера в 16:09
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Армия и оружие

Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды

«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
Евразия Daily 09:57
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность

Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Происшествия

Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа

RT на русском 06:11
Общество

Ирина Алашкевич уходит с главы пресс-службы губернатора

Глагол. Иркутское обозрение 03:33
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском 21:36
Игры

Сегодня в бете Call of Duty: Modern Warfare появится мини-карта

Игромания.ру 14 сентября в 07:51
Кино

Первые кадры с главными героями нового «Терминатора» появились в Сети

Первые кадры с главными героями нового фильма «Терминатор: Темные судьбы» опубликовал журнал Total Film.
Слово и Дело 18:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное