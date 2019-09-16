Как пишут американские СМИ, российские «дипломатические дачи» в Мэриленде и Нью-Йорке использовались для перехвата данных ФБР и помощи разведчикам из России. По предположению Вашингтона, операция российской разведки на территории США началась в начале 2010-х годов и продолжалась несколько лет.

с чего всё началось

Мы сейчас входим в очень интересный период, который называется “до выборов президента США остался ровно год”. И в этот период мы, к сожалению, будем видеть и слышать много фантастических историй, внезапных открытий, удивительных предвидений или, наоборот, каких-то раскопок из прошлого.

Посольство России в США изучит и прокомментирует сообщение Yahoo News о том, что российская разведка получила доступ к большому количеству данных ФБР. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передает «Говорит Москва».

Захарова назвала фантастикой заявления о шпионящих за ФБР россиянах

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