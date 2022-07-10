Как сообщалось ранее в воскресенье, председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил мнение, согласно которому британский политик Борис Джонсон «во многом замешан в том, что наносятся удары по мирным территориям РФ».
Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что город Северск в ДНР Украина пытается удержать с помощью заградительных отрядов, которые расстреливают военных при попытке бежать из города.
HiPhi Z обладает гибридной конструкцией из стали и алюминия, а также «первой в мире световой завесой Star-Ring ISD», которая состоит из более 4000 светодиодов, взаимодействующих с пассажирами, водителем и окружающим миром.