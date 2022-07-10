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Захарова назвала «глубинным бойкотом» делегации РФ отъезд Трасс с заседания G20

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс наиболее хитрым образом бойкотировала российскую делегацию на встрече глав МИД стран "Большой двадцатки".
Российская газета
Трасс покинула Индонезию на фоне отставки премьер-министра Бориса Джонсона.
РИА Новости
Как сообщалось ранее в воскресенье, председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил мнение, согласно которому британский политик Борис Джонсон «во многом замешан в том, что наносятся удары по мирным территориям РФ».
Аргументы недели
Как писали британские СМИ, Трасс уехала "вербовать сторонников" перед внутрипартийным голосованием тори.
РИА Новости

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