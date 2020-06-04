Политика

RT на русскомRT на русскомМИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг

Россия отвергает обвинения в причастности к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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МИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг

РБК11:51

Захарова назвала обвинения Берлина по «хакерским атакам» абсурдом

Российская газета10:22

Москва отвергла обвинения Берлина в хакерской атаке на бундестаг

РИА Новости10:01

МИД назвал «чушью и абсурдом» заявление Берлина по «хакерским атакам»

Взгляд.ру10:24

МИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг

RT на русском10:04

Захарова: Россия отвергает обвинения в причастности к кибератаке на Бундестаг в 2015 году

ТАСС09:58

Захарова назвала чушью заявления Берлина о «хакерских атаках» Москвы

Газета.Ru10:09
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Суд продлил арест замначальника Генштаба Арсланова

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Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

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Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
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Топ-менеджер из радиоэлектронного холдинга "Ростех" Ронис Шарипов возглавил компанию "Туполев", занимающуюся разработкой и производством стратегических бомбардировщиков, заявили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
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СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
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Стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ.
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Из-за беспорядков имидж США "рушится на глазах", пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
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Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявили обвинения

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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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