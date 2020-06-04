Политика
RT на русскомМИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг
Россия отвергает обвинения в причастности к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Российская газета вчера в 04:08
Игры
Kingdoms of Amalur: информация о ремастеринге просочилась в сеть
Kingdoms of Amalur Re-Reckoning ремастеринг приключенческой RPG-игры, появившейся в 2012 году для последнего поколения, выйдет на рынок 11 августа для ПК, PS4 и Xbox 1. Утечка произошла через Microsoft Store до того, как это было официально объявлено.
SM News 10:55
Футбол
Алексей Миранчук может стать игроком «Фиорентины»
Газета.Ru 09:42
Происшествия
Суд продлил арест замначальника Генштаба Арсланова
В четверг 235-й гарнизонный военный суд Москвы продлил на три месяца арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Жильцова.
РИА Новости 12:09
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA
Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Политика
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
Общество
Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран
Дни24 вчера в 11:24
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
Общество
Компанию «Туполев» возглавил топ-менеджер из Ростеха
Топ-менеджер из радиоэлектронного холдинга "Ростех" Ронис Шарипов возглавил компанию "Туполев", занимающуюся разработкой и производством стратегических бомбардировщиков, заявили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
ПолитРоссия 09:53
Общество
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
Политика
Путин может выступить с новым обращением к россиянам после голосования
Стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ.
News.ru 04:22
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru вчера в 19:49
Происшествия
В Норвегии оползень унёс в море восемь домов
В Норвегии гигантский оползень унёс в море восемь жилых домов, передает ОТР. Это случилось в провинции Финмарк, на самом севере страны.
Общественное телевидение России 08:02
Общество
В Краснодарском крае с 6 июня откроют парки и скверы
Деловая газета. Юг 06:11
Шоу-бизнес
Кара Делевинь рассказала о своих сексуальных пристрастиях
Ранее сообщалось, что 7 мая британская модель и актриса Кара Делевинь рассталась со своей девушкой, американской актрисой Эшли Бенсон.
РЕН ТВ вчера в 21:30
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала съемок с Безруковым
Российская актриса Екатерина Гусева рассказала, почему после съемок в "Бригаде" избегала работы в паре с Сергеем Безруковым, жену героя которого она исполнила в культовом сериале.
РЕН ТВ 09:20
Шоу-бизнес
Анна Семенович похвалилась результатами голодовки
Bimru.ru вчера в 10:47
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко раскрыла тайну имени дочери
Имя дочери российской певицы и актрисы Виктории Дайнеко до сих пор держится в секрете.
Московский Комсомолец 06:55
Общество
В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске
Представители МЧС разработали схему ликвидации ЧП в Норильске, где на прошлой неделе произошел разлив нефтепродуктов.
Компания 03:10
Политика
Имидж США «рушится на глазах», пишет польское СМИ
Из-за беспорядков имидж США "рушится на глазах", пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
РИА Новости вчера в 23:06
Происшествия
Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявили обвинения
В ведомстве полным ходом продолжается расследование уголовных дел о реабилитации нацизма, рассказала "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Российская газета 11:17
Общество
В Татарстане отменяют требования о самоизоляции для приезжих
С завтрашнего дня дополнительные справки приезжим не понадобятся.
Inkazan 10:21
Общество
Стрингера Ruptly расстреляли в Йемене
РЕН ТВ 10:29
Общество
В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование
Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12