с чего всё началось

Это и есть фейк: располагать фактами и не публиковать их, искажать материалы первоисточника. Подобный материал — это скандал. Подлог в чистом виде.

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