Политика

ТАССТАССЗахарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США

Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
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Мария Захарова
Это и есть фейк: располагать фактами и не публиковать их, искажать материалы первоисточника. Подобный материал — это скандал. Подлог в чистом виде.
— Мария Захарова, российский дипломатRT на русском 07:14
с чего всё началось
В статье от 2 ноября утверждается
, что в августе российские должностные лица «без видимой причины» на несколько часов задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить заболевшего военного атташе США в немецкую больницу.
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