с чего всё началось

Что в принципе делает всю историю о намеренной задержке рейса бессмысленной! Это и есть фейк: располагать фактами и не публиковать их, искажать материалы первоисточника. Подобный материал - это скандал. Подлог в чистом виде.

Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.

Общество Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.

Единоборства Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.

Здоровье Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья Главный кардиолог Москвы Елена Васильева оценила сообщения врачей об опасности, ожидающей жителей столицы из-за аномального тепла на следующей неделе.

Происшествия ДТП с автобусом во Франции: граждане РФ не пострадали В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на севере Франции, следовавшего по маршруту Париж — Лондон, никто из граждан Российской Федерации не пострадал.

Политика Песков: «Северный поток-2» состоялся бы и без Дании Песков указал, что "Северный поток-2" выгодный для европейских стран коммерческий проект, который "способен внести очень важный вклад в энергобезопасность и в диверсификацию надежных поставок газа в Европу", а вовсе не "аркан на шее Европы".

Шоу-бизнес Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.

Общество Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.

Авто Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.

Происшествия Под Саратовом ребенок погиб, провалившись под лед Двое детей провалились под лед в Саратовской области, один из них погиб.

Происшествия Подросток пострадал в ДТП с тремя автомобилями на юго-западе Москвы Три легковых автомобиля столкнулись на юго-западе Москвы. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Политика В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.

Гаджеты Раскрыта особенность экрана следующего флагмана Honor Инсайдеры рассказали об особенности ожидаемого смартфона Honor V30 5G. Если им верить, экран у недорогого аппарата будет более, чем хороший.

Хоккей «Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо» — 9:1, отчёт о матче КХЛ С аналогичными показателями (2+1) закончил встречу с "Динамо" Александр Кадейкин, Сакара Маннинен отдал три результативных передачи, а Кугрышев, помимо трёх пасов, ещё и забил.

Музыка Горан Брегович собрался купить дом в Крыму Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.

Происшествия Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.

Общество Названы российские вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей Специалисты портала HeadHunter назвали размещенные в России вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц.

Культура Скончалась французская певица и актриса Мари Лафоре В Швейцарии в возрасте 80 лет ушла из жизни франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре, сообщает Agence France-Presse.

Шоу-бизнес Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью Евой Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью от Александра Цекало в честь ее дня рождения.