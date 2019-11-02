Политика
ТАССЗахарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
Читать в источнике
Оценить22
Что в принципе делает всю историю о намеренной задержке рейса бессмысленной! Это и есть фейк: располагать фактами и не публиковать их, искажать материалы первоисточника. Подобный материал - это скандал. Подлог в чистом виде.
— Мария Захарова, российский дипломатПолитика Сегодня 08:33
с чего всё началось
В статье от 2 ноября утверждается, что в августе российские должностные лица «без видимой причины» на несколько часов задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить заболевшего военного атташе США в немецкую больницу.Дождь09:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:33, Ашберн
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Коммерсантъ 10:46
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Единоборства
Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула
Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:16
Здоровье
Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья
Главный кардиолог Москвы Елена Васильева оценила сообщения врачей об опасности, ожидающей жителей столицы из-за аномального тепла на следующей неделе.
Известия 09:07
Происшествия
ДТП с автобусом во Франции: граждане РФ не пострадали
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на севере Франции, следовавшего по маршруту Париж — Лондон, никто из граждан Российской Федерации не пострадал.
REGNUM 10:37
Политика
Песков: «Северный поток-2» состоялся бы и без Дании
Песков указал, что "Северный поток-2" выгодный для европейских стран коммерческий проект, который "способен внести очень важный вклад в энергобезопасность и в диверсификацию надежных поставок газа в Европу", а вовсе не "аркан на шее Европы".
Вести.Ru 10:33
Шоу-бизнес
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
Общество
Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Lenta.ru 06:54
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток 09:38
Политика
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 17:30
Теннис
Джокович выиграл «Мастерс» в Париже, победив Шаповалова
Нева Спорт 10:45
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском 01 ноября в 08:20
Происшествия
Под Саратовом ребенок погиб, провалившись под лед
Двое детей провалились под лед в Саратовской области, один из них погиб.
ТАСС 11:23
Происшествия
Подросток пострадал в ДТП с тремя автомобилями на юго-западе Москвы
Три легковых автомобиля столкнулись на юго-западе Москвы. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Вечерняя Москва 10:39
Политика
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
Гаджеты
Раскрыта особенность экрана следующего флагмана Honor
Инсайдеры рассказали об особенности ожидаемого смартфона Honor V30 5G. Если им верить, экран у недорогого аппарата будет более, чем хороший.
Ferra 09:46
Происшествия
В Таганроге локализовали пожар на предприятии
РИА Новости 10:58
Хоккей
«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо» — 9:1, отчёт о матче КХЛ
С аналогичными показателями (2+1) закончил встречу с "Динамо" Александр Кадейкин, Сакара Маннинен отдал три результативных передачи, а Кугрышев, помимо трёх пасов, ещё и забил.
Чемпионат 11:00
Музыка
Горан Брегович собрался купить дом в Крыму
Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.
Взгляд.ру 09:24
Происшествия
Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе
Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
Lenta.ru 06:48
Политика
Аркадий Бабченко покинул Украину, СМИ
Южный Федеральный 05:35
Общество
Названы российские вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Специалисты портала HeadHunter назвали размещенные в России вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц.
МИР 24 вчера в 09:10
Культура
Скончалась французская певица и актриса Мари Лафоре
В Швейцарии в возрасте 80 лет ушла из жизни франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре, сообщает Agence France-Presse.
Культуромания 08:27
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
Ugpressa.ru 02:01
Шоу-бизнес
Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью Евой
Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью от Александра Цекало в честь ее дня рождения.
Актуальные Новости 09:05
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57