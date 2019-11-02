с чего всё началось

Что в принципе делает всю историю о намеренной задержке рейса бессмысленной! Это и есть фейк: располагать фактами и не публиковать их, искажать материалы первоисточника. Подобный материал - это скандал. Подлог в чистом виде.

Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.

Здоровье Названы сигналы тела, на которые всегда нужно обращать внимание Медицинскими экспертами названы сигналы тела, на которые человеку всегда нужно обращать внимание.

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Футбол Краснодар — Ростов 2:2 "Ростов" упустил победу над "Краснодаром" в матче 15-го тура чемпионата России.

Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.

Гаджеты В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR На 13 ноября запланировано проведение презентации обновленной линейки смартфона Motorola RAZR 2019.

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Фигурное катание Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.

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