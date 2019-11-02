Политика
ТАССЗахарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
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Что в принципе делает всю историю о намеренной задержке рейса бессмысленной! Это и есть фейк: располагать фактами и не публиковать их, искажать материалы первоисточника. Подобный материал - это скандал. Подлог в чистом виде.
— Мария Захарова, российский дипломатПолитика Сегодня 08:33
с чего всё началось
В статье от 2 ноября утверждается, что в августе российские должностные лица «без видимой причины» на несколько часов задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить заболевшего военного атташе США в немецкую больницу.Дождь09:04
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