с чего всё началось

Что в принципе делает всю историю о намеренной задержке рейса бессмысленной! Это и есть фейк: располагать фактами и не публиковать их, искажать материалы первоисточника. Подобный материал - это скандал. Подлог в чистом виде.

Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.

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Футбол Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.

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Наука Польза каннабиса при психических расстройствах признана мифом Австралийские ученые подтвердили опасения относительно опасности каннабиса, как средства для лечения психических расстройств.

Футбол Наставник «Эвертона»: не верю, что Сон нанёс травму Гомешу умышленно Главный тренер «Эвертона» Марку Силва заявил, что не верит в умышленность действий форварда «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина, фол которого привёл к жуткой травме полузащитника «ирисок» Андре Гомеша.

Футбол «Бавария» уволила главного тренера Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.

Происшествия В СБУ пообещали скорые и весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время представят обществу новые весомые результаты в деле Екатерины Гандзюк.

Теннис Барти победила Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA Барти выиграла четвертый турнир в сезоне, ранее в этом году она выигрывала Roland Garros, а также турниры в Бирмингеме и Майами.

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Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

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Общество Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.