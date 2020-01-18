Политика
Российская газетаЗахарова назвала положения конституции США расходящимися с реальностью
Захарова подчеркнула, что положения конституции США часто расходятся с американской действительностью. В своей публикации представитель российского МИД перечислила примеры законодательных норм и судебных решений, ограничивающих работу международного законодательства на территории Соединенных Штатов.
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с чего всё началось
В своем посте в Facebook она привела в пример несколько дел, по которым Верховный суд, а также один из апелляционных судов США указал, что "ни одно постановление Конгресса не может быть оспорено только на том основании, что оно нарушает обычное международное право".РИА Новости19:36
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Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Кино
Роберт Дауни-младший больше не исполнит роль Тони Старка
В апреле выйдет боевик "Черная вдова", где Тони Старка воссоздали с помощью неиспользованных материалов из "Противостояния".
Общество
В Дюссельдорфе обезврежена бомба времен Второй мировой войны
Бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная в немецком Дюссельдорфе во время строительных работ, была в пятницу успешно обезврежена.
Армия и оружие
Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США
Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Политика
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Общество
Воронеж вошёл в рейтинг самых дорогих городов мира
Футбол
«Бенфика» в гостях обыграла «Спортинг». Злобин остался в запасе
22-летний российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин остался в запасе на этот матч.
Политика
Министр финансов возглавит делегацию США на мероприятиях в Освенциме
Главой делегации США на мероприятиях в Польше, посвященных 75-летию освобождения Красной Армией концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, назначен министр финансов Стивен Мнучин, следует из распространенного 17 января сообщения пресс-службы министерства.
Гаджеты
В Индии официально представлен Oppo F15
Компания Oppo представила новый смартфон Oppo F15 для индийского рынка.
Энергетика
В Ливии опасаются закрытия нефтяных терминалов
Ранее сообщалось, что ливийские племена и местные общественные организации на востоке Ливии призвали к закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий правительства национального согласия в Триполи.
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности решил «гасить» конфликт с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
Происшествия
Свиньи съели собственного хозяина в Польше
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Технологии
В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5
Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в РФ
По прогнозам экспертов издания "Новые автомобили", ключевыми соперниками нового Skoda Karoq на рынке РФ должны стать корейские Kia Seltos, Hyundai Creta, Kia Sportage и Hyundai Tucson, а также японский Nissan Qashqai, французский Renault Arkana и немецкий Volkswagen Tiguan.
Гаджеты
Huawei раскрыла секрет ОС Android в области прибыли для программистов
Проанализировав рынок программ для мобильных устройств, Huawei раскрыла секрет Android в данной области для программистов.
Игры
В The Elder Scrolls Online добавят Скайрим и поддержку русского языка
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Общество
Дошутился. Ивана Урганта требуют лишить гражданства РФ
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Политика
Лавров назвал причину катастрофы украинского самолёта в Иране
Трагедия с украинским самолётом на юге Тегерана была вызвана человеческой ошибкой, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Автоспорт
Гонщик «КамАЗ-Мастер» во второй раз стал чемпионом «Дакара»
Скажем, в наиболее успешном для россиян классе грузовиков, где команда «КамАЗ-Мастер» теперь уже 17 раз становилась первой, только чудо могло помешать Андрею Каргинову оформить второе чемпионство (первый раз на «Дакаре» он первенствовал в 2014 году).
Политика
Министр цифрового развития уйдет в отставку
Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл прогнали из Канады
Недавно знаменитая чета решила отказаться от обязательств членов королевской семьи и объявила о намерении переехать в Канаду.
Общество
Эминема осудили за трек с шуткой про теракт в Манчестере
Эми Рэпера Эминема (Eminem) осудили в сети после выхода нового альбома "Music to be murdered by", где в одной из песен он пошутил про теракт в Манчестере 2017 года.
Общество
Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале
Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.