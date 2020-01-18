Политика

Российская газетаРоссийская газетаЗахарова назвала положения конституции США расходящимися с реальностью

Захарова подчеркнула, что положения конституции США часто расходятся с американской действительностью. В своей публикации представитель российского МИД перечислила примеры законодательных норм и судебных решений, ограничивающих работу международного законодательства на территории Соединенных Штатов.
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 она привела в пример несколько дел, по которым Верховный суд, а также один из апелляционных судов США указал, что "ни одно постановление Конгресса не может быть оспорено только на том основании, что оно нарушает обычное международное право".
РИА Новости19:36

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Захарова заявила, что положения конституции США не всегда соответствуют реальности

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Захарова назвала положения конституции США расходящимися с реальностью

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Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции

Газета.Ru20:53

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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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