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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Захарова назвала попыткой политизации встречу Меркель и Навального

Визит федерального канцлера ФРГ к блогеру Навальному в берлинской клинике "Шарите" в Москве получил оценку со стороны МИД РФ. ТАСС передало заявление официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

«Попытка политизации»: Мария Захарова дала оценку визиту Меркель к Навальному

В эфире Радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила визит канцлер Германии Ангелы Меркель к Алексею Навальному, как попытку политизации происходящих.
Комсомольская правдавчера в 12:57
Подробнее о событии
РБК

Захарова объяснила причину отправки Навального на лечение в Германию

РБКвчера в 14:45
RT на русском

Захарова прокомментировала посещение Меркель Навального в «Шарите»

RT на русскомвчера в 13:31
ТАСС

Захарова: в Москве оценивают визит Меркель к Навальному как попытку политизации ситуации

ТАССвчера в 13:15
РИА Новости

Захарова назвала «политизацией вопроса» визит Меркель к Навальному

РИА Новостивчера в 13:13
Газета.Ru

Захарова назвала встречу Меркель и Навального попыткой политизации вопроса

Газета.Ruвчера в 13:03
Комсомольская правда

«Попытка политизации»: Мария Захарова дала оценку визиту Меркель к Навальному

Комсомольская правдавчера в 12:57
Радио Комсомольская правда

«Мы - не Турция»: Мария Захарова заявила, что Россия не будет влезать в армяно-азербайджанский конфликт так же резко, как это сделал Эрдоган

Радио Комсомольская правдавчера в 14:06

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.
Lenta.ru21:50
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Трампа в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию мира

По словам Флинта, президент США выдвинут на соискание Нобелевской премии мира за так называемую доктрину Трампа, которая включает в себя две вещи, которых, по мнению австралийских профессоров, нет у других политиков.
РЕН ТВвчера в 16:10
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Девушка раскрыла гонорар за секс с экс-игроком АПЛ и оказалась под угрозой суда

Девушка, оказавшаяся под угрозой длительных разбирательств, рассказала, что получила гонорар от нескольких кенийских знаменитостей, в том числе музыкального исполнителя Халиграфа Джонса и Ваньямы.
Lenta.ru00:47

Азербайджан оценил максимальные потери Армении в боях в 2300 солдат

"С 27 сентября потери ВС Армении в боях против Азербайджана составляют до 2300 тыс. убитыми и раненными, до 130 танков и другой тяжелой техники, более 200 артиллерийских и прочих установок, до 25 средств ПВО", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Интерфакс00:59
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Саратовский рыбак выловил в пруду кроссовок со ступней

По предварительным данным, во вторник житель Балашова с сыном приехали рыбачить на пруд "Большой Пьяный" между селами Красная Кудрявка и Тростянка и днем заметили на поверхности воды примерно в полутора метрах от берега мужской кроссовок, спинингом извлекли его на берег и увидели внутри останки ступни, о чем сразу сообщили по единому номеру "112".
РИА Новостивчера в 12:23
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93 случая коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае

За последние 24 часа в Алтайском крае еще у 93 человек, включая семь детей, подтвержден диагноз «коронавирус», выписаны — 46 пациентов, зарегистрировано 5 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 03:45
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