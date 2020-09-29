Захарова назвала попыткой политизации встречу Меркель и Навального
Визит федерального канцлера ФРГ к блогеру Навальному в берлинской клинике "Шарите" в Москве получил оценку со стороны МИД РФ. ТАСС передало заявление официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.В источнике
С чего всё началось
«Попытка политизации»: Мария Захарова дала оценку визиту Меркель к Навальному
В эфире Радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила визит канцлер Германии Ангелы Меркель к Алексею Навальному, как попытку политизации происходящих.
Комсомольская правдавчера в 12:57
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«Попытка политизации»: Мария Захарова дала оценку визиту Меркель к Навальному
Комсомольская правдавчера в 12:57
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Радио Комсомольская правдавчера в 14:06