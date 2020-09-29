Саратовский рыбак выловил в пруду кроссовок со ступней

По предварительным данным, во вторник житель Балашова с сыном приехали рыбачить на пруд "Большой Пьяный" между селами Красная Кудрявка и Тростянка и днем заметили на поверхности воды примерно в полутора метрах от берега мужской кроссовок, спинингом извлекли его на берег и увидели внутри останки ступни, о чем сразу сообщили по единому номеру "112".