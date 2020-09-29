«Проект»: Кремль ввел двухнедельную изоляцию для доступа к Путину

Одних отправили на строгую изоляцию в сочинский пансионат «Дагомыс» (там нужно было сидеть в номерах), а после получения отрицательного теста на ковид переселили в более комфортный санаторий «Русь».