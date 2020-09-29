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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Захарова назвала попыткой политизации встречу Меркель и Навального

Визит федерального канцлера ФРГ к блогеру Навальному в берлинской клинике "Шарите" в Москве получил оценку со стороны МИД РФ. ТАСС передало заявление официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

«Попытка политизации»: Мария Захарова дала оценку визиту Меркель к Навальному

В эфире Радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила визит канцлер Германии Ангелы Меркель к Алексею Навальному, как попытку политизации происходящих.
Комсомольская правдавчера в 12:57
Подробнее о событии
РБК

Захарова объяснила причину отправки Навального на лечение в Германию

РБКвчера в 14:45
Газета.Ru

Захарова назвала встречу Меркель и Навального попыткой политизации вопроса

Газета.Ruвчера в 13:03
ТАСС

Захарова: в Москве оценивают визит Меркель к Навальному как попытку политизации ситуации

ТАССвчера в 13:15
РИА Новости

Захарова назвала «политизацией вопроса» визит Меркель к Навальному

РИА Новостивчера в 13:13
RT на русском

Захарова прокомментировала посещение Меркель Навального в «Шарите»

RT на русскомвчера в 13:31
Комсомольская правда

«Попытка политизации»: Мария Захарова дала оценку визиту Меркель к Навальному

Комсомольская правдавчера в 12:57
Радио Комсомольская правда

«Мы - не Турция»: Мария Захарова заявила, что Россия не будет влезать в армяно-азербайджанский конфликт так же резко, как это сделал Эрдоган

Радио Комсомольская правдавчера в 14:06

ЦБ продлил срок перевода всех пенсионеров на карты «Мир» до конца года

Mossovetinfo.ru - Банк России продлил до конца текущего года перевод всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир», сообщила в эфире телеканала «Россия 1» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
ЦБ продлил срок перевода всех пенсионеров на карты «Мир» до конца года
Моссоветвчера в 17:23
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В Киеве потребовали отставки замглавы контактной группы по Донбассу

По словам руководителя офиса Зеленского, официальная позиция Украины, которую определяют президент и Верховная рада, состоит из двух пунктов: в стране продолжается война, "в которой Россия — сторона конфликта, а не наблюдатель" (Россия участие кадровых военнослужащих в конфликте на востоке Украины отрицает); Украина настаивает на полной деоккупации и возвращении всех территорий.
РБК19:01
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Госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам

«Роснефть» содержание директивы не раскрывает, но в сообщении АЛРОСА указано, что в соответствии с директивой руководство должно обеспечить «приведение размера чистых валютных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) к уровню не выше чем по состоянию на 01 октября 2018 года».
РБК17:28
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
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В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известиявчера в 00:35
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Азербайджан сообщил о потерях Армении в ходе военных столкновений

По данным азербайджанского военного ведомства, в ходе начавшегося 27 сентября конфликта убиты или ранены до 2 300 армянских военнослужащих, повреждены или уничтожены 130 танков, 200 артиллерийских и прочих установок, шесть командных пунктов, 55 единиц автотехники, пять складов с боеприпасами и 25 средств ПВО.
Собеседник01:37
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«Проект»: Кремль ввел двухнедельную изоляцию для доступа к Путину

Одних отправили на строгую изоляцию в сочинский пансионат «Дагомыс» (там нужно было сидеть в номерах), а после получения отрицательного теста на ковид переселили в более комфортный санаторий «Русь».
Весьма02:19