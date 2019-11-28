Спорт

КоммерсантъКоммерсантъЗахарова назвала претензии WADA «борьбой без правил или даже войной»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение комитета по соответствию WADA разрешить российским спортсменам выступать исключительно под нейтральным флагом в течение четырех лет, призвала не политизировать ситуацию с допинговыми претензиями к России.
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Захарова назвала претензии WADA «борьбой без правил или даже войной»

Коммерсантъ07:44

МИД счел претензии WADA действиями выдавливающего Россию из спорта лобби

РБК07:02

МИД: вопрос о претензиях WADA к России недопустимо политизировать

РИА Новости05:59

Захарова считает рекомендации WADA попыткой выдавить Россию из международного спортивного сообщества

RT на русском06:44

МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией

Ведомости06:23

МИД РФ назвал «недобросовестной конкуренцией» претензии WADA

РЕН ТВ06:14

Россия сочла допинговый скандал войной

Lenta.ru06:45
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МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
RT на русском вчера в 21:15
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Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Lenta.ru 07:13
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REGNUM 26 ноября в 10:35
Общество

В Госдуме планируют сделать 31 декабря выходным днем

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Матч ТВ 09:12
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Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»

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РИА Новости вчера в 16:09
Происшествия

В Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

РБК 07:13
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru 07:44
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В Коми назвали причины кадрового дефицита врачей

Как отметила начальник отдела кадрового обеспечения Минздрава Коми Оксана Исакова, причин кадрового дефицита несколько.
ИА БНК 06:20
Армия и оружие

В России создали экспериментальный взвод «универсальных офицеров»

РИА Новости 06:11
Политика

Елена Зеркаль подала в отставку с поста замглавы МИД Украины

РБК 10:01
Политика

Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину

Под письмом подписались музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и писатели Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков.
Pravda.Ru 01:13
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Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Коммерсантъ вчера в 14:33
Авто

Объявили цены на Lada Vesta 2020 модельного года

«АвтоВАЗ» объявил цены на автомобили семейства LADA Vesta 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 03:05
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Мэр Кемерова объяснил покупку елки втрое дороже кремлевской

26 ноября стало известно, что в Кемерове установили городскую елку стоимостью почти 18 миллионов рублей — в три раза дороже той, что в Кремле.
Lenta.ru 02:32
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Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма

Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма, гомосексуализма и наркомании, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
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Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
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Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
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Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
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Футбол

Зенит — Лион 2:0

Бомбардир.ру вчера в 13:44
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Собака нашла на улице Саратова человеческую голову

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Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
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Единственное, можно было бы как-то дополнительно ответить негодующей трибуне прямо на поле — подойти и поаплодировать ей, потроллить.
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Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
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Футболисту «Базеля» из Косово отказали во въезде в Россию

20-летнему футболисту из Косово запретили въезд в Россию.
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Почти две трети (65 процентов) россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.
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Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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