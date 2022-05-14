Lenta.ruЗахарова назвала причиной роста мировых цен на продовольствие санкции Запада против РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы МИД Анналены Бербок, обвинившей Россию в грядущем продовольственном кризисе, заявив, что цены растут из-за санкций, введенных Западом против России.РИА Новости«Из-за действий России прекращаются поставки, сильно растут цены – не только у нас, но и по всему миру, – и грозит жестокий голод», – заявила Бербок.Взгляд.руСпикер российского МИД отреагировала на слова коллеги из ФРГ Анналены Бербок о том, что из-за ситуации на Украине может наступить глобальный голод.Московский КомсомолецЗахарова также отметила, что "развал государственности Украины также является делом рук коллективного Запада".Российская газетаЧитать далееСвернутьAllNW.ruAllNW.ruNeva.TodayРидусГазета.RuCT newsЦарьградРБКВечерняя МоскваLife.ruREGNUMRT на русскомТК ЗвездаКомсомольская правдаИзвестияТелеканал 360°Пятый каналПодробнее о событииПредставитель МИД Захарова: мировые цены на продовольствие растут из-за санкций ЗападаРБК11:47Захарова назвала глупым заявление Бербок об угрозе глобального голода из-за РоссииИзвестия10:35Захарова назвала причиной роста мировых цен на продовольствие санкции Запада против РоссииLenta.ru10:18Представитель МИД РФ Захарова: цены на продовольствие растут из-за санкций против РоссииГазета.Ru10:28Захарова назвала антироссийские санкции причиной роста мировых цен на продовольствиеРИА Новости10:15Захарова заявила, что мировые цены на продовольствие растут из-за санкций ЗападаТАСС10:10Захарова: цены растут из-за введённых Западом под напором США санкцийRT на русском09:54Показать ещёОценить1KПоделиться