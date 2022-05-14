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Захарова назвала причиной роста мировых цен на продовольствие санкции Запада против России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы МИД Анналены Бербок, обвинившей Россию в грядущем продовольственном кризисе, заявив
, что цены растут из-за санкций, введенных Западом против России.
РИА Новости
«Из-за действий России прекращаются поставки, сильно растут цены – не только у нас, но и по всему миру, – и грозит жестокий голод», – заявила Бербок.
Взгляд.ру
Спикер российского МИД отреагировала на слова коллеги из ФРГ Анналены Бербок о том, что из-за ситуации на Украине может наступить глобальный голод.
Московский Комсомолец
Захарова также отметила, что "развал государственности Украины также является делом рук коллективного Запада".
Российская газета

Подробнее о событии

Представитель МИД Захарова: мировые цены на продовольствие растут из-за санкций Запада
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Захарова назвала причиной роста мировых цен на продовольствие санкции Запада против России
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