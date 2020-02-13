Ведущая Радио «Комсомольская правда» Тина Канделаки побеседовала на темы внешней политики с официальным представителем МИД РФ - Марией Захаровой.

с чего всё началось

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что процесс развала на Украине начался, когда украинский народ начал верить в «оранжевую чушь». Об этом Захарова сказала в интервью Kp.ru. По ее словам, у Украины уже нет времени для прорывов.

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