Политика

iReactoriReactorЗахарова назвала причину развала украинского государства

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что процесс развала на Украине начался, когда украинский народ начал верить в «оранжевую чушь». Об этом Захарова сказала в интервью Kp.ru. По ее словам, у Украины уже нет времени для прорывов.
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с чего всё началось

Мария Захарова: Не понимаю, как мог украинский народ купиться на оранжевую чушь, на людей, которые выдают себя за украинцев

Ведущая Радио «Комсомольская правда» Тина Канделаки побеседовала на темы внешней политики с официальным представителем МИД РФ - Марией Захаровой.
Комсомольская правдавчера в 12:00

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Захарова рассказала о «порванной» Украине

Известиявчера в 15:49

Захарова рассказала о разрушении украинского государства

РИА Новостивчера в 13:35

«Купились на оранжевую чушь». Захарова заявила, что Украина разваливается

Life.ruвчера в 14:27

Захарова об Украине: «Государство разваливается»

News.ruвчера в 14:20

Государство разваливается: Захарова поведала о «порванной» Украине

РЕН ТВвчера в 15:09

Мария Захарова констатировала разрушение украинского государства

Московский Комсомолецвчера в 12:56

Мария Захарова: Не понимаю, как мог украинский народ купиться на оранжевую чушь, на людей, которые выдают себя за украинцев

Комсомольская правдавчера в 12:00
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Армия и оружие

Россия завершила госиспытания перспективной торпеды

РИА Новости 01:06
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
Политика

В Турции усилили меры безопасности посольства России из-за угроз

Власти Турции предприняли дополнительные меры по охране посольства России в связи с угрозами в адрес российского посла Алексея Ерхова.
РБК 02:42
Хоккей

Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

РИА Новости 00:10
Авто

Kia сертифицировала шестиместный Mohave в России

Motor 12 февраля в 02:31
Политика

Путин объяснил важность работы над поправками в конституцию

Президент России Владимир Путин объяснил важность работы над поправками в Конституцию РФ, которые он предложил ранее.
iReactor вчера в 07:23
Общество

Коронавирус может сорвать поставки планшетов для переписи населения

Устройства может успеть получить только ЦФО. Коронавирус может сорвать поставки планшетов для всероссийской переписи населения.
Piter.tv 01:30
Кино

Федор Добронравов высказался о конфликте с Анатолием Васильевым

Privet-Rostov.ru 02:36
Политика

Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост

Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Газета.Ru 00:37
Общество

В России начали сборку первого серийного Ил-114-300

Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
РИА Новости 01:28
Экономика

Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС

Какие аргументы у ФАС Заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев пояснил РБК, что ассоциация предлагает при закупках госкомпаниями применять правило "третий лишний" (если есть два предложения от российских производителей, то заявка на поставку иностранных товаров исключается), а не только при закупках госорганами.
РБК вчера в 23:00
Общество

Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 01:19
Здоровье

Москвичи с онкологией могут лечиться по ОМС в двух частных центрах

Ранее СМИ сообщали о том, что городской фонд ОМС отказался оплачивать лечение москвичей с онкологическими заболеваниями в частных больницах, отчего у этой категории пациентов возникли трудности в продолжении лечения.
Российская газета вчера в 08:57
Гаджеты

Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить

Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
Что происходит вчера в 15:06
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

РИА Новости вчера в 19:07
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском вчера в 01:16
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Lenta.ru вчера в 17:28
Здоровье

В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Известия вчера в 22:32
Происшествия

В огороде у бывшего старшего прокурора нашли тело его пропавшей жены

Интерфакс 02:18
Общество

В Кремле не видели фото застолья в колонии с участием убийцы Немцова

FreeNews-Volga вчера в 05:32
Авто

Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России

Российские дилеры марки Skoda начали продажи компактного кроссовера Karoq.
Российская газета 01:01
Общество

Сбербанк проверяет информацию об утечке данных 20 тысяч клиентов

Ранее газета «Известия» сообщила, что личные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка выставили на продажу в сети.
RT на русском 02:26
Армия и оружие

Турция заявила о «нейтрализации» более 50 сирийских военных в Идлибе

Турецкие военные «нейтрализовали» 51 военного сирийской армии в Идлибе, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на заявление Минобороны Турции.
Коммерсантъ 11 февраля в 12:42
Политика

В Белоруссии решили изменить герб

Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
REGNUM вчера в 09:57
Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала резкую реакцию французского биатлониста Мартена Фуркада на её слова об использовании медицинских препаратов для улучшения результатов.
RT на русском вчера в 08:01
Происшествия

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек

Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 00:18
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой

Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
RuNews24.ru 12 февраля в 08:43
Происшествия

Чистка рядов силовиков началась в Тюмени после скандальной вечеринки

Следователя Рафика Аглиуллина, который неудачно громко, под выкрики "АУЕ!" и "Жизнь ворам!", "обмыл майорские звездочки" недобрым словом вспоминают его теперь уже бывшие коллеги.
Pravda.Ru 00:43
Общество

Лацанич уйдет с должности гендиректора «Вымпелкома» в июне

Гендиректор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Василь Лацанич покинет должность в июне, сообщил материнский холдинг российской компании Veon.
Коммерсантъ 01:27
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Газета.Ru вчера в 23:36
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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