Политика
iReactorЗахарова назвала причину развала украинского государства
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что процесс развала на Украине начался, когда украинский народ начал верить в «оранжевую чушь». Об этом Захарова сказала в интервью Kp.ru. По ее словам, у Украины уже нет времени для прорывов.
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с чего всё началось
Мария Захарова: Не понимаю, как мог украинский народ купиться на оранжевую чушь, на людей, которые выдают себя за украинцев
Ведущая Радио «Комсомольская правда» Тина Канделаки побеседовала на темы внешней политики с официальным представителем МИД РФ - Марией Захаровой.Комсомольская правдавчера в 12:00
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Мария Захарова: Не понимаю, как мог украинский народ купиться на оранжевую чушь, на людей, которые выдают себя за украинцев
Комсомольская правдавчера в 12:00
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Какие аргументы у ФАС Заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев пояснил РБК, что ассоциация предлагает при закупках госкомпаниями применять правило "третий лишний" (если есть два предложения от российских производителей, то заявка на поставку иностранных товаров исключается), а не только при закупках госорганами.
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Общество
В Кремле не видели фото застолья в колонии с участием убийцы Немцова
Авто
Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России
Российские дилеры марки Skoda начали продажи компактного кроссовера Karoq.
Общество
Сбербанк проверяет информацию об утечке данных 20 тысяч клиентов
Ранее газета «Известия» сообщила, что личные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка выставили на продажу в сети.
Армия и оружие
Турция заявила о «нейтрализации» более 50 сирийских военных в Идлибе
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала резкую реакцию французского биатлониста Мартена Фуркада на её слова об использовании медицинских препаратов для улучшения результатов.
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В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек
Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Шоу-бизнес
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Чистка рядов силовиков началась в Тюмени после скандальной вечеринки
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Гендиректор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Василь Лацанич покинет должность в июне, сообщил материнский холдинг российской компании Veon.
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