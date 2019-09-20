Политика
RT на русскомЗахарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 14:46, Вашингтон
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Коммерсантъ 13:35
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 00:30
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
Известия вчера в 22:15
Общество
Роструд назвал регионы с самыми высокими зарплатами
Больше всего вакансий с высокими зарплатами отмечено в Красноярском крае, Якутии, Москве, Ханты- Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Санкт-Петербурге, сообщил журналистам замглавы Роструда Денис Васильев со ссылкой на данные портала "Работа в России".
Российская газета 02:21
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Футбол
Футболисты «Уфы» победили «Спартак» благодаря автоголу
Аргументы и Факты - Уфа 13:09
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк делала МРТ за год до беременности
Анастасия Заворотнюк проходила МРТ головного мозга за год до наступления третьей беременности.
Актуальные Новости 07:32
Гаджеты
Alcatel представила кнопочный телефон на KaiOS
Alcatel Go Flip 3 является раскладным телефоном с экраном 2,8-дюйма. Разрешение дисплея 320х240 пикселей.
Astera 10:22
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.
Белгородские новости 04:44
Хоккей
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском вчера в 05:28
Армия и оружие
Захарова оценила как угрозу заявление США о прорыве ПВО Калининграда
Речь идет про слова командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна.
Телеканал 360° 06:05
Происшествия
«Россия» объяснила смену аэропорта для летевшего из Антальи самолета
Как сообщил РБК официальный представитель авиакомпании «Россия» (именно ей принадлежит самолет) Сергей Стариков, смена аэропорта произошла из-за «литерных мероприятий» во Внуково.
РБК 14:16
Армия и оружие
Успешный пуск ракеты «Искандер-М» провели на учениях «Центр-2019»
Экономика сегодня вчера в 19:04
Политика
В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Политика
У Зеленского назвали дату встречи с Трампом
Аргументы недели 10:57
Хоккей
«Витязь» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ
Газета.Ru 14:38
Культура
Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева
Московский Комсомолец 04:15
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
Российская газета 11:33
Политика
Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.
РИА Новости 12:37
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Шоу-бизнес
Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини»
Актриса решила прекратить этот «цирк шапито» и заявила в Instagram-аккаунте, ее мужа зовут Андрей, и поженились они на Санторини.
Актуальные Новости 08:10
Культура
Микки Рурк завещал похоронить себя на Украине
Американский актер и боксер Микки Рурк заявил, что хочет быть похороненным в селе Загорцы Хмельницкой области.
Рамблер 06:05
Политика
В Госдуме снова пригрозили Deutsche Welle приостановкой аккредитации
Шхагошев объяснил, что если DW не предоставит комиссии объяснений, депутаты попросят Генпрокуратуру возбудить против СМИ административное дело или попросят МИД или Роскомнадзор, чтобы компанию "как минимум временно" лишили аккредитации, пока она не предоставит объяснений.
Интерфакс 10:02
Политика
Как прошли переговоры по газу с участием России, Украины и ЕС
Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак по итогам трёхсторонних консультаций с Киевом и Брюсселем.
RT на русском вчера в 15:15