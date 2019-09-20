с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Политика Россия предложила турецким авиакомпаниям самолеты МС-21 и Superjet Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) предложила турецким авиакомпаниям приобрести самолеты МС-21 и Superjet 100.

Происшествия Суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде Мосгорсуд принял решение отпустить актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа, под подписку о невыезде.

Здоровье В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.

Армия и оружие Трамп одобрил отправку новых военных США на Ближний Восток Министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток.

Футбол Тихонов сфотографировался с «красноярским Ибрагимовичем» Бывший капитан «Спартака», «Крыльев Советов» и «Химок» Андрей Тихонов сделал совместное фото с юным футболистом Прохором из Сосновоборска Красноярского края.

Космос Morgan Stanley: после запуска Starlink SpaceX будет стоить $120 млрд Аналитики финансового информационного сервиса CNBC после запуска первой кассеты Starlink оценили SpaceX в $33 млрд.

Энергетика «Нафтогаз» озвучил предложение «Газпрому» по тарифам на транзит В ходе консультаций Россия предложила временно продлить действующий контракт на транзит газа в случае, если Украина не сможет создать независимого газотранспортного оператора в рамках законодательства Евросоюза, заявил по итогам встречи глава «Газпрома» Алексей Миллер, передавал телеканал «Россия-24».

Происшествия В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.

Политика Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Здоровье ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.

Кино BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство» Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.

Наука Рак толстой кишки: причины и следствия Еще один генетический фактор — семейный аденоматоз кишечника (наследственное заболевание, проявляющееся образованием значительного числа полипов на слизистой толстого кишечника, — NS), который проявляется образованием множественных полипов.

Теннис Медведев обыграл Рублева в Санкт-Петербурге Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие СБ ООН отклонил проект резолюции России и Китая по Идлибу В проекте документа указывается, что прекращение военных действий в сирийском Идлибе не распространяется на военные операции против «отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, которые связаны с террористическими группами», как это определено СБ ООН.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.

Кино «Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья» Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.

Политика Google и Facebook пригласят в Госдуму обсудить вмешательство в дела РФ Глава комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что на заседание комиссии 27 сентября ожидаются представители Google и Facebook.

Политика Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".