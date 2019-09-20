Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила
, что резолюция Европейского парламента "О важности европейской памяти для будущего Европы" является набором ревизионистских утверждений.
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