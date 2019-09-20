Политика
RT на русскомЗахарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европейского парламента "О важности европейской памяти для будущего Европы" является набором ревизионистских утверждений.Life.ru14:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 19:15, Вашингтон
Происшествия
Во Владивостоке горит крупный торговый центр
Коммерсантъ 18:21
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 08:22
Политика
Россия предложила турецким авиакомпаниям самолеты МС-21 и Superjet
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) предложила турецким авиакомпаниям приобрести самолеты МС-21 и Superjet 100.
ТК Звезда 03:46
Происшествия
Суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде
Мосгорсуд принял решение отпустить актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа, под подписку о невыезде.
RT на русском 06:08
Здоровье
В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя
В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru вчера в 05:55
Армия и оружие
Трамп одобрил отправку новых военных США на Ближний Восток
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток.
Газета.Ru 19:05
Футбол
Тихонов сфотографировался с «красноярским Ибрагимовичем»
Бывший капитан «Спартака», «Крыльев Советов» и «Химок» Андрей Тихонов сделал совместное фото с юным футболистом Прохором из Сосновоборска Красноярского края.
Спорт-Экспресс 14:09
Космос
Morgan Stanley: после запуска Starlink SpaceX будет стоить $120 млрд
Аналитики финансового информационного сервиса CNBC после запуска первой кассеты Starlink оценили SpaceX в $33 млрд.
Хайтек+ 18 сентября в 03:29
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил предложение «Газпрому» по тарифам на транзит
В ходе консультаций Россия предложила временно продлить действующий контракт на транзит газа в случае, если Украина не сможет создать независимого газотранспортного оператора в рамках законодательства Евросоюза, заявил по итогам встречи глава «Газпрома» Алексей Миллер, передавал телеканал «Россия-24».
Rambler News Service 12:58
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM 18:29
Политика
Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.
РИА Новости 12:37
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости 09:26
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро вчера в 08:36
Экономика
Минприроды повысило стоимость всех зверей в России в 400 раз
Стоимость всех охотничьих ресурсов России составляет 267 миллиардов рублей.
REGNUM 01:09
Авто
Daimler прекращает разработку ДВС
SpeedMe вчера в 15:45
Кино
BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»
Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily 14:24
Наука
Рак толстой кишки: причины и следствия
Еще один генетический фактор — семейный аденоматоз кишечника (наследственное заболевание, проявляющееся образованием значительного числа полипов на слизистой толстого кишечника, — NS), который проявляется образованием множественных полипов.
Naked Science 18 сентября в 04:30
Теннис
Медведев обыграл Рублева в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге.
LiveSport.ru 15:33
Армия и оружие
СБ ООН отклонил проект резолюции России и Китая по Идлибу
В проекте документа указывается, что прекращение военных действий в сирийском Идлибе не распространяется на военные операции против «отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, которые связаны с террористическими группами», как это определено СБ ООН.
RT на русском вчера в 12:48
Гаджеты
Huawei представила первый флагманский смартфон без сервисов Google
Телеканал 360° вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
АБН вчера в 09:39
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»
Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor 15:09
Политика
Google и Facebook пригласят в Госдуму обсудить вмешательство в дела РФ
Глава комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что на заседание комиссии 27 сентября ожидаются представители Google и Facebook.
Интерфакс 07:50
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова родила первенца
Как стало известно, бывшие участники телепроекта «Дом-2» Саша Артемова и Евгений Кузин стали родителями.
RuNews24.ru 05:30