Политика
RT на русскомЗахарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европейского парламента "О важности европейской памяти для будущего Европы" является набором ревизионистских утверждений.Life.ruвчера в 14:28
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Как Европарламент объявил пакт Молотова — Риббентропа причиной Второй мировой
RT на русскомвчера в 18:20
Захарова назвала фальсификацией резолюцию Европарламента об исторической памяти
Известиявчера в 13:13
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:55, Вашингтон
Политика
В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:19
Происшествия
Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Происшествия
Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн
Известия вчера в 10:27
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
REGNUM вчера в 18:29
Политика
МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала свое лицо, пораженное кожной болезнью
Ким Кардашьян не побоялась показать свое лицо, пораженное псориазом — хроническим, неинфекционным заболеванием.
Пятый канал 01:25
Наука
Водопроводная вода может быть причиной возникновения рака
Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.
BFM.ru вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Происшествия
Цех по обработке древесины полыхает под Екатеринбургом
Цех по обработке древесины загорелся в поселке Бобровский под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
ТК Звезда 01:54
Происшествия
Светлане Прокопьевой предъявлено обвинение в оправдании терроризма
Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области предъявило журналисту Светлане Прокопьевой обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
Псковская Лента Новостей вчера в 12:36
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Футбол
«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым
"Краснодар" и полузащитник Павел Мамаев по взаимному согласию расторгли контракт, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости вчера в 13:51
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Политика
Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Гаджеты
Представлен смартфон Huawei Mate 30 Pro
Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro пришел на смену Mate 20 Pro и занял в «иерархии» место на ступеньку выше P30 Pro.
Naked Science вчера в 07:17
Происшествия
В Финляндии завели дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.
Интерфакс 02:11
Гаджеты
Хакер рассказал о взломе компьютера с помощью usb-зарядки
Чарльз Хендерсон, руководящий X-Force Red в IBM Security, рассказывает о том, что сравнительно новый способ взлома с помощью модифицированного провода не рассчитан для массовых атак, но обходится очень дёшево и практически безотказен.
ИнфоСМИ вчера в 03:39
Фигурное катание
Фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми на турнире в США
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов оказались вторыми на турнире серии Challenger – U.S. International Figure Skating Classic.
Вести.Ru 00:43
Происшествия
Число жертв шторма «Имельда» в Техасе возросло до четырех
Число погибших в результате тропического шторма «Имельда», обрушившегося на американский штат Техас, возросло до четырех человек.
РБК вчера в 23:29
Футбол
Бывшие футболисты и тренеры «Спартака» выступают за отставку Кононова
Специалист, передавший «Спартак» Олегу Кононову в ноябре 2018 года, заявил, что спасти команду может лишь полное взаимопонимание между тренерами и игроками.
RT на русском вчера в 17:14
Происшествия
В Азовском море пропал катер с тремя людьми
Катер с тремя людьми пропал в Азовском море. Организованы поисковые работы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
ТАСС 00:44
Кино
Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами
«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
Игромания.ру 19 сентября в 08:18
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов
Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».
РБК 00:27
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега.
RT на русском вчера в 14:19
Происшествия
Якутскому шаману избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
Якутскому шаману Александру Габышеву, который "шел изгонять Путина", избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Газета.Ru 00:56
Общество
Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) - главной структуре по изучению этой болезни в США.
РИА Новости вчера в 20:57
Политика
Киев не допускает неподписания транзитного контракта с «Газпромом»
Украина не допускает возможности неподписания нового транзитного договора с Россией и в целом прошедшие трехсторонние консультации по газу с РФ и Еврокомиссией в Брюсселе оценивает позитивно.
ТАСС 19 сентября в 11:53