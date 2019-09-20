с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.

Политика В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Политика МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».

Наука Водопроводная вода может быть причиной возникновения рака Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.

Происшествия Цех по обработке древесины полыхает под Екатеринбургом Цех по обработке древесины загорелся в поселке Бобровский под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Происшествия Светлане Прокопьевой предъявлено обвинение в оправдании терроризма Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области предъявило журналисту Светлане Прокопьевой обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Общество Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.

Футбол «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым "Краснодар" и полузащитник Павел Мамаев по взаимному согласию расторгли контракт, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Политика Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.

Гаджеты Представлен смартфон Huawei Mate 30 Pro Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro пришел на смену Mate 20 Pro и занял в «иерархии» место на ступеньку выше P30 Pro.

Происшествия В Финляндии завели дело о российских волкособах Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.

Гаджеты Хакер рассказал о взломе компьютера с помощью usb-зарядки Чарльз Хендерсон, руководящий X-Force Red в IBM Security, рассказывает о том, что сравнительно новый способ взлома с помощью модифицированного провода не рассчитан для массовых атак, но обходится очень дёшево и практически безотказен.

Фигурное катание Фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми на турнире в США Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов оказались вторыми на турнире серии Challenger – U.S. International Figure Skating Classic.

Происшествия Число жертв шторма «Имельда» в Техасе возросло до четырех Число погибших в результате тропического шторма «Имельда», обрушившегося на американский штат Техас, возросло до четырех человек.

Футбол Бывшие футболисты и тренеры «Спартака» выступают за отставку Кононова Специалист, передавший «Спартак» Олегу Кононову в ноябре 2018 года, заявил, что спасти команду может лишь полное взаимопонимание между тренерами и игроками.

Происшествия В Азовском море пропал катер с тремя людьми Катер с тремя людьми пропал в Азовском море. Организованы поисковые работы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Кино Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами «Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.

Общество В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».

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Происшествия Якутскому шаману избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде Якутскому шаману Александру Габышеву, который "шел изгонять Путина", избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Общество Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) - главной структуре по изучению этой болезни в США.