Политика

Life.ruLife.ruЗахарова назвала провокацией скандал с «российским шпионом» в Сербии

Видеозаписи, на которых якобы запечатлено появление "российского разведчика" в Сербии, являются провокацией перед предстоящими переговорами глав двух государств Владимира Путина и Александра Вучича. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт РИА "Новости".
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В МИД прокомментировали скандал с «российским шпионом» в Сербии

РИА Новости09:00

МИД назвал провокацией публикации о вербовщике из ГРУ в Сербии

РБК09:58

Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей

ТАСС09:03

Захарова назвала шпионский скандал в Сербии провокацией

Газета.Ru11:45

В МИД РФ назвали провокацией видео с сербским чиновником и российским военным

Интерфакс08:56

Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокацией

Московский Комсомолец08:47

В МИДе назвали провокацией видео якобы передачи денег сербскому чиновнику

Известия08:44
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Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 14:21
Интернет

Пользователи Twitter смогут скрывать ответы на свои публикации

В компании Twitter дали пользователям возможность скрывать ответы других пользователей на твитты.
Комсомольская правда 13:39
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Коммерсантъ 14:21
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса 01:47
Общество

Автомобилистов смогут лишать водительских прав без суда

Российских автомобилистов могут начать лишать водительских прав без суда.
News.ru 04:18
Футбол

Тухель рассказал, как на Неймаре отразилась поездка в Мадрид

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель признался, что с огорчением воспринял известие о поездке нападающего Неймара в Мадрид, однако бразилец после возвращения во Францию с хорошим настроением работал на тренировке.
ProstoProSport 11:56
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

RuNews24.ru 09:08
Политика

США начинают поставки сжиженного газа на Украину

Life.ru вчера в 21:03
Общество

Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
РИА Новости 11:00
Религия

Патриарх Кирилл вручил премию Иерусалимскому патриарху Феофилу III

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг вручил премию Фонда единства православных народов (ФЕПН) Иерусалимскому патриарху Феофилу III, отметив его немалую заслугу в сохранении главных святынь христианского мира, "непоколебимую твердость и следование каноническому порядку".
РИА Новости 10:36
Культура

На Первом стартовал сериал «Ничто не случается дважды»

На Первом канале стартовал украинский сериал "Ничто не случается дважды". Действие происходит в 90-е годы и наше время.
Piter.tv 19 ноября в 01:47
Общество

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Российская газета 12:35
Политика

Вучич: спецслужба Сербии знала о российском разведчике

Сотрудники Агентства информационной безопасности Сербии знали о деятельности в стране российского разведчика, однако не они сняли на видео его встречу с отставным сербским подполковником, которое впоследствии было размещено в интернете.
ТАСС 15:43
Политика

Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину

Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 09:32
Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Lenta.ru 04:04
Политика

Малайзия призвала обнародовать все доказательства по крушению MH17

Expert.ru 06:00
Транспорт

Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
RT на русском 06:14
Авто

Новый Kia Optima показали официально

Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
Автоновости дня 08:00
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Ведомости 07:17
Армия и оружие

Российские ЗРПК «Панцирь-С» впервые сбили израильские ракеты в Сирии

СМИ сообщили об уничтожении российскими ЗРПК «Панцирь-С» израильских ракет.
Avia.pro 06:45
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС 13:45
Общество

Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение

Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.
RT на русском 12:26
Шоу-бизнес

Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой

На своей странице в Instagram российский композитор Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой.
Актуальные Новости 11:27
Гаджеты

Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 3i за $18

Как было обещано, компания Xiaomi представила новый фитнес-трекер под названием Mi Smart Band 3i.
MobiDevices 05:32
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
Политика

Моралес вновь изъявил желание вернуться в Боливию

Ушедший в отставку в результате госпереворота боливийский президент Эво Моралес подтвердил, что хочет вернуться в Боливию в любое время, если ему предоставят гарантии личной безопасности.
REGNUM вчера в 21:06
Игры

Первый трейлер Half-Life: Alyx подтвердил дату выхода игры

Компания Valve опубликовала первый трейлер предстоящей игры Half-Life: Alyx. Ролик был выложен 21 ноября на YouTube-канале компании.
REGNUM 14:44
Общество

Архив Колчака был продан более чем за три миллиона евро

Вести.Ru 14:46
Происшествия

Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей

Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.
РБК 09:28
Политика

Несколько тысяч человек вышли на митинг в годовщину начала Евромайдана

РБК 15:27
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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