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РБК
РБК

Захарова назвала репрессивным требование СБУ к App Store

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование Службы безопасности Украины удалить из магазина App Store на территории страны приложения российских СМИ является проявлением политической цензуры. Заявление Захаровой опубликовано на сайте дипведомства.В источнике
С чего всё началось
Захарова призвала Аррle не поддаваться на провокации, а международные правозащитные организации – дать им беспристрастную оценку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа
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Вести.Ruвчера в 10:39
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РБК

Захарова назвала репрессивным требование СБУ к App Store

РБКвчера в 11:18
Газета.Ru

Захарова оценила требование Киева удалить приложения СМИ России из App Store

Газета.Ruвчера в 10:59
Известия

Захарова обвинила СБУ в репрессиях

Известиявчера в 10:34
RT на русском

МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

RT на русскомвчера в 10:45
Вести.Ru

Захарова прокомментировала ситуацию с Apple и российскими СМИ

Вести.Ruвчера в 10:39
РИА Новости

Захарова призвала Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

РИА Новостивчера в 10:46
Комсомольская правда

МИД РФ призвало Apple не идти на поводу у властей Украины

Комсомольская правдавчера в 10:30

Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
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Единый день голосования стартовал в России

Москва, 13 сентября 2020, 00:50 — REGNUM Единый день голосования, по результатам которого должны быть избраны региональные и местные органы власти, а также избраны дополнительно депутаты Госдумы на вакантные мандаты по четырем одномандатным округам, начался 13 сентября в России.
REGNUM17:50
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Увеличился рост выплат россиян по проблемным долгам

Результаты исследования показали, что в период с марта по май вовремя заплатили по долгам 72 процента клиентов банков с проблемными кредитами, при этом в промежуток с июня по август этот показатель вырос до 76 процентов.
Lenta.ruвчера в 04:16
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В РФПИ отреагировали на возобновление испытаний вакцины AstraZeneca

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ситуация с приостановкой британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса показала ошибочность подхода разработчика.
Известия17:41
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В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
Evo-rus.com11 сентября в 04:23
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Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUMвчера в 21:34
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Хафтар заверил посольство США о возобновлении в Ливии добычи нефти

Ливийская национальная армия (ЛНА) передала правительству США сообщения о личной приверженности своего командующего маршала Халифы Хафтара восстановлению энергетического сектора и возобновлению добычи нефти в стране.
РБК21:17
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Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри

По мере распития вина во время дружеской вечеринки российский гость осмелел настолько, что имел наглость откровенно оспаривать официальный нарратив Запада относительно отравления Скрипалей, трагедии MH17 и вмешательства Москвы в американские выборы.
РИА Новостивчера в 01:00
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Курс доллара снизился до 74,90 рубля

Москва, 11 сентября 2020, 13:41 — REGNUM На исходе рабочей недели рублю удается теснить американский доллар и поддерживать статус-кво в паре с евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM11 сентября в 06:41

МВД выяснило, чем занимался Навальный в Томске перед отравлением

Следователи УТ МВД России по СФО восстановили хронологию событий, предшествовавших отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального в Томске и его последующей госпитализации в одну из больниц Омска.
Mockva.ru11 сентября в 03:46
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Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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