Apple одобрила появление Google Stadia и xCloud в App Store

Ключевыми изменениями является четкое постановление в отношении сервисов потоковой передачи игр, таких как Google Stadia или Microsoft xCloud, которые Apple сообщает CNBC, но новые правила показывают, что каждая игра также должна быть загружена «непосредственно из App Store», и все обновление игры должно быть отправлено в Apple индивидуально, прежде чем компания сможет передать его пользователям.