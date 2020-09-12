Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Захарова назвала репрессивным требование СБУ к App Store

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование Службы безопасности Украины удалить из магазина App Store на территории страны приложения российских СМИ является проявлением политической цензуры. Заявление Захаровой опубликовано на сайте дипведомства.В источнике
С чего всё началось
Захарова призвала Аррle не поддаваться на провокации, а международные правозащитные организации – дать им беспристрастную оценку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа
.
Вести.Ru10:39
Подробнее о событии
РБК

Захарова назвала репрессивным требование СБУ к App Store

РБК11:18
Газета.Ru

Захарова оценила требование Киева удалить приложения СМИ России из App Store

Газета.Ru10:59
RT на русском

МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

RT на русском10:45
РИА Новости

Захарова призвала Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

РИА Новости10:46
Вести.Ru

Захарова прокомментировала ситуацию с Apple и российскими СМИ

Вести.Ru10:39
Известия

Захарова обвинила СБУ в репрессиях

Известия10:34
Комсомольская правда

МИД РФ призвало Apple не идти на поводу у властей Украины

Комсомольская правда10:30

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
REGNUM19:24
13

Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.
Ведомости08:55
973

Даниил Квят: «Не хватило пары десятых, чтобы пройти в финал»

Не хватило пары десятых, чтобы пройти в финал, поэтому на финальной попытке, когда терять уже было нечего, я попробовал проехать седьмой поворот с полностью нажатой педалью газа, чтобы отыграть еще немного.
Спорт-Экспресс13:01

Apple одобрила появление Google Stadia и xCloud в App Store

Ключевыми изменениями является четкое постановление в отношении сервисов потоковой передачи игр, таких как Google Stadia или Microsoft xCloud, которые Apple сообщает CNBC, но новые правила показывают, что каждая игра также должна быть загружена «непосредственно из App Store», и все обновление игры должно быть отправлено в Apple индивидуально, прежде чем компания сможет передать его пользователям.
Astera04:32
5

Харитонов нокаутировал Уильямса во втором раунде

В Химках завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, дебютировавший в профи боксе, и экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Дэнни Уильямс, некогда побеждавший Майка Тайсона.
Чемпионат17:47
10

Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри

По мере распития вина во время дружеской вечеринки российский гость осмелел настолько, что имел наглость откровенно оспаривать официальный нарратив Запада относительно отравления Скрипалей, трагедии MH17 и вмешательства Москвы в американские выборы.
РИА Новости01:00
1