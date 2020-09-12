Даниил Квят: Терять было нечего – и я рискнул

Не хватило пары десятых, чтобы пройти в финал, поэтому на финальной попытке, когда терять уже было нечего, я попробовал проехать седьмой поворот с полностью нажатой педалью газа, чтобы отыграть ещё немного.