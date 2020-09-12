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МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.В источнике
Мария Захаровароссийский дипломат
Призываем администрацию Apple не идти на поводу у украинских властей и не предпринимать действий, которые фактически могут превратить американскую ИТ-корпорацию в пособника преступлений Киева против свободы слова.
С чего всё началось
Захарова призвала Аррle не поддаваться на провокации, а международные правозащитные организации – дать им беспристрастную оценку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа
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Вести.Ru10:39
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РБК

Захарова назвала репрессивным требование СБУ к App Store

РБК11:18
Газета.Ru

Захарова оценила требование Киева удалить приложения СМИ России из App Store

Газета.Ru10:59
Известия

Захарова обвинила СБУ в репрессиях

Известия10:34
RT на русском

МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

RT на русском10:45
Вести.Ru

Захарова прокомментировала ситуацию с Apple и российскими СМИ

Вести.Ru10:39
РИА Новости

Зазарова призвала Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

РИА Новости10:46
Комсомольская правда

МИД РФ призвало Apple не идти на поводу у властей Украины

Комсомольская правда10:30

Даниил Квят: Терять было нечего – и я рискнул

Не хватило пары десятых, чтобы пройти в финал, поэтому на финальной попытке, когда терять уже было нечего, я попробовал проехать седьмой поворот с полностью нажатой педалью газа, чтобы отыграть ещё немного.
F1news.ru11:20

МИД Ирана оценил нормализацию отношений между Бахрейном и Израилем

Отмечается, что МИД Ирана решительно осуждает установление дипломатических отношений между Бахрейном и Израилем и считает это «постыдным актом, который приносит в жертву дело Палестины и нескольких десятилетий борьбы и страданий палестинского народа».
RT на русском03:02