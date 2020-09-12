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РБК
РБК

Захарова назвала репрессивным требование СБУ к App Store

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование Службы безопасности Украины удалить из магазина App Store на территории страны приложения российских СМИ является проявлением политической цензуры. Заявление Захаровой опубликовано на сайте дипведомства.В источнике
С чего всё началось
Захарова призвала Аррle не поддаваться на провокации, а международные правозащитные организации – дать им беспристрастную оценку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа
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Вести.Ru10:39
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RT на русском

МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

RT на русском10:45
Газета.Ru

Захарова оценила требование Киева удалить приложения СМИ России из App Store

Газета.Ru10:59
РИА Новости

Захарова призвала Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

РИА Новости10:46
РБК

Захарова назвала репрессивным требование СБУ к App Store

РБК11:18
Вести.Ru

Захарова прокомментировала ситуацию с Apple и российскими СМИ

Вести.Ru10:39
Известия

Захарова обвинила СБУ в репрессиях

Известия10:34
Комсомольская правда

МИД РФ призвало Apple не идти на поводу у властей Украины

Комсомольская правда10:30

Центробанк впервые начнет публиковать прогноз по ключевой ставке

«Для повышения прозрачности и четкости коммуникации относительно перспектив денежно-кредитной политики Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза», — сказано в документе.
РБК10 сентября в 08:26
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Ахмат — Сочи 0:1

В результате "Сочи" (во многом благодаря великолепной игре голкипера Сослана Джанаева) удалось удержать преимущество и стать - совершенно неожиданно для всех - на данный момент лидером чемпионата России по футболу сезона 2020/2021.
Российская газета13:57

Мясников резко ответил на оскорбления в адрес Рошаля

Врач и телеведущий Александр Мясников резко высказался в своем Telegram-канале после оскорблений в адрес президента союза "Национальная медицинская палата" доктора Леонида Рошаля со стороны жены Алексея Навального Юлии.
РИА Новости13:50
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