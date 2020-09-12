Минздрав США редактировал отчеты по COVID-19 из-за Трампа

Речь идет о еженедельных отчетах федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, в которых была сводка по распространению COVID-19, прогнозы и оценки экспертов.