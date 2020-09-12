Захарова назвала репрессивным требование СБУ к App Store
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование Службы безопасности Украины удалить из магазина App Store на территории страны приложения российских СМИ является проявлением политической цензуры. Заявление Захаровой опубликовано на сайте дипведомства.В источнике
С чего всё началось
Захарова призвала Аррle не поддаваться на провокации, а международные правозащитные организации – дать им беспристрастную оценку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа
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