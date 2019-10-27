Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова назвала «самоуничтожением» отношения России и Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка об "опыте пятилетней войны с Россией". Об этом она написала в Facebook. Она заявила, что у Украины есть большой опыт в "самоуничтожении".
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Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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