Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова назвала шпионский скандал в Сербии провокацией

В российском МИДе считают, что "шпионский скандал" в Сербии является очередной провокацией перед контактами двух стран на высшем уровне. Такое мнение выразила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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Захарова назвала шпионский скандал в Сербии провокацией

Газета.Ru11:45

Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокацией

Московский Комсомолец08:47

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ТАСС09:03

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МИД назвал провокацией публикации о вербовщике из ГРУ в Сербии

РБК09:58

В МИДе назвали провокацией видео якобы передачи денег сербскому чиновнику

Известия08:44
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Американский сенатор Тед Круз заявил, что введение санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке «Северного потока — 2», могут задержать запуск газопровода более чем на год.
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В ФСБ ответили на заявления Украины о состоянии переданных кораблей

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Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили аварийный борт Airbus А321 с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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