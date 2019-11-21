Политика
Газета.RuЗахарова назвала шпионский скандал в Сербии провокацией
В российском МИДе считают, что "шпионский скандал" в Сербии является очередной провокацией перед контактами двух стран на высшем уровне. Такое мнение выразила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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Кино
Уморительно смешной сиквел: Первая реакция на «Джуманджи: Новый уровень»
Первые зрители уже успели посмотреть приключенческую картину «Джуманджи: Новый уровень» и с радостью докладывают, что в декабре в кинотеатрах появится смешное и интересное кино.
Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Культура
Вышел сериал «Ничто не случается дважды»
На Первом канале стартовал украинский сериал «Ничто не случается дважды». Премьера многосерийного фильма состоялась 18 ноября.
Космос
Спутники NASA зафиксировали две рекордно мощных гамма-вспышки
Футбол
Клаудио Маркизио: «Не понимаю, почему у Иньесты нет Золотого мяча»
Бывший хавбек туринского "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио признался, что восхищается экс-игроком "Барселоны" Андреасом Иньестой.
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Единоборства
Глава WBC раскритиковал Сергея Ковалёва
Маурисио Сулейман, являющийся главой WBC, подверг жёсткой критике российского боксёра Сергея Ковалёва.
Игры
Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав
Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
Политика
В Сенате США заявили, что санкции могут задержать «Северный поток-2»
Американский сенатор Тед Круз заявил, что введение санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке «Северного потока — 2», могут задержать запуск газопровода более чем на год.
Авто
Mercedes представил кроссовер Maybach GLS
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил на автосалоне в Гуанчжоу новый роскошный кроссовер Mercedes-Maybach GLS.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Футбол
Черчесов отчитал фанатов за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал оскорбительные возгласы болельщиков в адрес нападающего Артема Дзюбы после гостевого матча против команды Сан-Марино в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Шоу-бизнес
Епифанцев плакал, когда вспоминал брак с актрисой Стебуновой
Армия и оружие
Курдские террористы незаконно задержали двух журналистов в Сирии
Корреспонденты новостных порталов «Аль-Ахбария» и «Аль-Манар» Мохаммед Тауфик аль-Сагир и Халед Абдель-Хасан незаконно заключены в тюрьмы курдских террористов с боевиками ИГ (запрещена в РФ) недалеко от города Камышлы.
Теннис
Россия вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Это стало возможным после того, как команда США выиграла со счётом 2:1 у Италии.
Политика
В ФСБ ответили на заявления Украины о состоянии переданных кораблей
Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили 21 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.
Общество
Путин вручил звезды Героев России посадившим самолет в поле летчикам
Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили аварийный борт Airbus А321 с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
Общество
В Испании найдены старейшие веревки, сделанные человеком
Исследовательская группа из Университета Валенсии (Испания) при обследовании пещеры в бухте Санта-Майра обнаружила следы использования плетеных растительных веревок и корзин эпохи палеолита.
Гаджеты
Xiaomi представила в Москве новые смартфоны
Цены на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro варьируются от 39990 до 44990 руб. Redmi Note 8T в зависимости от объема памяти стоить от 13990 до 17990 руб. Mi Note 10, как говорят в компании, первый смартфон, получивший 108-мегапиксельную камеру, состоящую из пяти модулей.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
ГИБДД получит право досрочно и без ожидания решения суда лишать водительских прав автомобилистов.
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Общество
Возбуждено новое дело о хищениях на космодроме «Восточный»
В Амурской области следователи возбудили уголовное дело, связанное с хищением 250 миллионов рублей при строительстве космодрома "Восточный".