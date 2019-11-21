В российском МИДе считают, что "шпионский скандал" в Сербии является очередной провокацией перед контактами двух стран на высшем уровне. Такое мнение выразила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Общество Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.

Политика Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.

Авто Mercedes представил кроссовер Maybach GLS Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил на автосалоне в Гуанчжоу новый роскошный кроссовер Mercedes-Maybach GLS.

Футбол Черчесов отчитал фанатов за оскорбления Дзюбы Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал оскорбительные возгласы болельщиков в адрес нападающего Артема Дзюбы после гостевого матча против команды Сан-Марино в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

Армия и оружие Курдские террористы незаконно задержали двух журналистов в Сирии Корреспонденты новостных порталов «Аль-Ахбария» и «Аль-Манар» Мохаммед Тауфик аль-Сагир и Халед Абдель-Хасан незаконно заключены в тюрьмы курдских террористов с боевиками ИГ (запрещена в РФ) недалеко от города Камышлы.

Теннис Россия вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Это стало возможным после того, как команда США выиграла со счётом 2:1 у Италии.

Общество Путин вручил звезды Героев России посадившим самолет в поле летчикам Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили аварийный борт Airbus А321 с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.

Общество В Испании найдены старейшие веревки, сделанные человеком Исследовательская группа из Университета Валенсии (Испания) при обследовании пещеры в бухте Санта-Майра обнаружила следы использования плетеных растительных веревок и корзин эпохи палеолита.