Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова назвала шпионский скандал в Сербии провокацией

В российском МИДе считают, что "шпионский скандал" в Сербии является очередной провокацией перед контактами двух стран на высшем уровне. Такое мнение выразила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей

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Захарова назвала шпионский скандал в Сербии провокацией

Газета.Ru11:45

Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокацией

Московский Комсомолец08:47
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ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей

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Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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