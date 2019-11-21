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Происшествия Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

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