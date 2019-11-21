Политика
Газета.RuЗахарова назвала шпионский скандал в Сербии провокацией
В российском МИДе считают, что "шпионский скандал" в Сербии является очередной провокацией перед контактами двух стран на высшем уровне. Такое мнение выразила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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Политика
Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции
Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Общество
Минздрав России отложил введение новых правил медосмотра для водителей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отложила введение новых правил получения медицинских справок для водительских удостоверений.
Политика
Парубий и Пашинский ушли в «Несознанку»
«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу», - так в нескольких словах можно охарактеризовать те показания, которые бывшие руководители Майдана Андрей Парубий и Сергей Пашинский дали 21 февраля на заседании Святошинского суда в Киеве по делу пяти бывших сотрудников «Беркута», которых обвиняют в убийствах протестующих в феврале 2014 года.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Политика
Участники митинга в Киеве требуют уволить главу офиса Зеленского
Митингующие требуют уволить главу офиса президента Богдана, главу Госбюро расследований Трубу и главу комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики, депутата от президентской партии "Слуга народа" Богдана Яременко.
Игры
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Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани
Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Общество
Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов
Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета Уральских авиалиний Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.
Армия и оружие
Россия чуть не сбила американский бомбардировщик у сирийских границ
Американский бомбардировщик B-52H слишком близко подошёл к военной базе РФ Хмеймим, в связи с чем российские военные предупредили экипаж о готовности открыть огонь.
Политика
Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил главу государства Владимира Путина защитить врачебное сообщество.
Хоккей
«Авангард» в овертайме уступил «Автомобилисту»
«Авангард» к матчу с «Автомобилистом» понес очередную потерю – не смог выйти на лед получивший травму во встрече с «Салаватом» Роб Клинкхаммер.
Теннис
Сербия стала соперником сборной России по четвертьфиналу Кубка Дэвиса
Ранее серб Филип Краинович одержал победу над Жо-Вилфридом Тсонга. Таким образом, Сербия одержала две победы и заняла первое место в группе.
Политика
Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие
«Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», — сказал Путин.
Религия
Патриарх Кирилл вручил премию Иерусалимскому патриарху Феофилу III
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг вручил премию Фонда единства православных народов (ФЕПН) Иерусалимскому патриарху Феофилу III, отметив его немалую заслугу в сохранении главных святынь христианского мира, "непоколебимую твердость и следование каноническому порядку".
Наука
Перовскитные солнечные панели сделали ребристыми
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Кино
Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники
Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести.
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией
УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией.
Политика
Россия приветствует успешное проведение выборов в Белоруссии
Россия высоко оценивает успешное проведение парламентских выборов в Белоруссии, прошедших 17 ноября с соблюдением всех международных норм, и считает оценки Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, зафиксировавшего нарушения при голосовании, необъективными.
Происшествия
Вооруженные грабители отняли у мужчины 30 миллионов рублей
Добычей злоумышленников стали 30 миллионов рублей, сообщает агентство ТАСС. Нападавшие скрылись на автомобиле.
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Происшествия
Пожар в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидирован
Ранее пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. Как сообщалось, пожар произошёл в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы, загорелось деревянное здание, к тушению привлекли пожарный вертолёт.
Общество
Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы
Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Политика
Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера
В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.