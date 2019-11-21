Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова назвала шпионский скандал в Сербии провокацией

В российском МИДе считают, что "шпионский скандал" в Сербии является очередной провокацией перед контактами двух стран на высшем уровне. Такое мнение выразила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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Захарова назвала шпионский скандал в Сербии провокацией

Газета.Ru11:45

МИД назвал провокацией публикации о вербовщике из ГРУ в Сербии

РБК09:58

Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокацией

Московский Комсомолец08:47

В МИД прокомментировали скандал с «российским шпионом» в Сербии

РИА Новости09:00

В МИД РФ назвали провокацией видео с сербским чиновником и российским военным

Интерфакс08:56

Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей

ТАСС09:03

В МИДе назвали провокацией видео якобы передачи денег сербскому чиновнику

Известия08:44
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Политика

Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.
Ведомости 12:53
Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Lenta.ru 04:04
Общество

ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей

ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
БИЗНЕС Online 08:17
Политика

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
RT на русском 11:26
Общество

Минздрав России отложил введение новых правил медосмотра для водителей

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отложила введение новых правил получения медицинских справок для водительских удостоверений.
Newslab.ru 08:05
Политика

Парубий и Пашинский ушли в «Несознанку»

«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу», - так в нескольких словах можно охарактеризовать те показания, которые бывшие руководители Майдана Андрей Парубий и Сергей Пашинский дали 21 февраля на заседании Святошинского суда в Киеве по делу пяти бывших сотрудников «Беркута», которых обвиняют в убийствах протестующих в феврале 2014 года.
Московский Комсомолец 12:06
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Политика

Участники митинга в Киеве требуют уволить главу офиса Зеленского

Митингующие требуют уволить главу офиса президента Богдана, главу Госбюро расследований Трубу и главу комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики, депутата от президентской партии "Слуга народа" Богдана Яременко.
РИА Новости 14:18
Игры

Представлен первый трейлер Half-Life: Alyx. Известна стоимость игры

Российская газета 13:59
Происшествия

Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани

Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Интерфакс 13:03
Общество

Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов

Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета Уральских авиалиний Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.
Lenta.ru 14:13
Армия и оружие

Россия чуть не сбила американский бомбардировщик у сирийских границ

Американский бомбардировщик B-52H слишком близко подошёл к военной базе РФ Хмеймим, в связи с чем российские военные предупредили экипаж о готовности открыть огонь.
News.ru 06:35
Политика

Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил главу государства Владимира Путина защитить врачебное сообщество.
РИА Новости 11:15
Хоккей

«Авангард» в овертайме уступил «Автомобилисту»

«Авангард» к матчу с «Автомобилистом» понес очередную потерю – не смог выйти на лед получивший травму во встрече с «Салаватом» Роб Клинкхаммер.
Вечерний Омск. Неделя 14:03
Теннис

Сербия стала соперником сборной России по четвертьфиналу Кубка Дэвиса

Ранее серб Филип Краинович одержал победу над Жо-Вилфридом Тсонга. Таким образом, Сербия одержала две победы и заняла первое место в группе.
Sportbox.RU 09:07
Политика

Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие

«Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», — сказал Путин.
Ведомости 13:57
Религия

Патриарх Кирилл вручил премию Иерусалимскому патриарху Феофилу III

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг вручил премию Фонда единства православных народов (ФЕПН) Иерусалимскому патриарху Феофилу III, отметив его немалую заслугу в сохранении главных святынь христианского мира, "непоколебимую твердость и следование каноническому порядку".
РИА Новости 10:36
Наука

Перовскитные солнечные панели сделали ребристыми

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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

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Транспорт

Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
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Шоу-бизнес

Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой

Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
StarHit.ru вчера в 16:00
Кино

Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники

Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести.
Газета.Ru 13:44
Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией

УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией.
Свободная Пресса 06:33
Политика

Россия приветствует успешное проведение выборов в Белоруссии

Россия высоко оценивает успешное проведение парламентских выборов в Белоруссии, прошедших 17 ноября с соблюдением всех международных норм, и считает оценки Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, зафиксировавшего нарушения при голосовании, необъективными.
ТАСС 12:34
Происшествия

Вооруженные грабители отняли у мужчины 30 миллионов рублей

Добычей злоумышленников стали 30 миллионов рублей, сообщает агентство ТАСС. Нападавшие скрылись на автомобиле.
Вести.Ru 12:42
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса 01:47
Происшествия

Пожар в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидирован

Ранее пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. Как сообщалось, пожар произошёл в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы, загорелось деревянное здание, к тушению привлекли пожарный вертолёт.
RT на русском 12:48
Общество

Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы

Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Lenta.ru 09:19
Политика

Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:11
Политика

Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
ТАСС 06:37
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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