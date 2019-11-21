Политика

ТАССТАССЗахарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей

"Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - добавила дипломат.
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Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей

ТАСС09:03

В МИД прокомментировали скандал с «российским шпионом» в Сербии

РИА Новости09:00

В МИД РФ назвали провокацией видео с сербским чиновником и российским военным

Интерфакс08:56

В МИДе назвали провокацией видео якобы передачи денег сербскому чиновнику

Известия08:44

МИД назвал провокацией публикации о вербовщике из ГРУ в Сербии

РБК09:58

Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокацией

Московский Комсомолец08:47

МИД назвал провокацией «шпионский скандал» в Сербии

Газета.Ru08:58
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:24, Вашингтон
Экономика

Орешкин и Силуанов назвали плюсы и минусы низкой инфляции

Инфляция по итогам текущего года будет ниже ожиданий Минэкономразвития и ЦБ и составит около 3%, это в частности, способствует к снижению совокупного спроса, нехватка которого в этом году может составить более 1 трлн рублей, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме «Россия зовёт».
Rambler News Service вчера в 05:06
Религия

Патриарх Иерусалимский соберёт православных предстоятелей в Иордании

News.ru 09:49
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Здоровье

Названы первые симптомы рака головного мозга

Для начала следует обратить внимание на продолжительные головные боли, которые усиливаются при физической нагрузке, это первый симптом рака головного мозга.
Актуальные Новости 02:11
Политика

У самолета Зеленского отказал двигатель

Rambler News Service вчера в 14:29
Шоу-бизнес

Пышка из «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности

Участница «Дома-2» Саша Черно, известная не только своим скандальным поведением, но и колоритной пышной внешностью, внезапно объявила о своей беременности.
Bimru.ru 06:50
Общество

Путин вручил ордена деятелям культуры, политики, медицины и спорта

Президент России Владимир Путин 21 ноября вручил государственные награды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства.
REGNUM 10:42
Политика

В Киеве назвали ГТС Украины конкурентной «Северному потоку — 2»

Газотранспортная система (ГТС) Украины может стать очень конкурентной для проектов «Северный поток» и «Северный поток —2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил украинский министр энергетики Алексей Оржель.
RT на русском 11:11
Общество

Россияне выстроились в очереди за справками для водительских прав

По всей стране в крупных городах у стен медицинских учреждений выстраиваются очереди из автомобилистов.
Piter.tv вчера в 11:33
Авто

Представили седан Nissan Sentra нового поколения

Единственная силовая установка для новой Nissan Sentra в форме 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 149 л.с и 197 Нм крутящего момента предлагает на 20% больше мощности и на 16% больше крутящего момента, чем предыдущий 1,8-литровый двигатель старого поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 00:10
Общество

Кирилл Терешин показал руки после операции

Синтоловый качок Кирилл Терешин из Пятигорска, известный как «Руки-базуки», показал, как изменилась его рука после операции.
Что происходит 02:47
Политика

Бывшего главу Службы безопасности Украины обвинили в шпионаже

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело по факту возможного совершения бывшим главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Грицаком государственной измены и шпионажа.
Lenta.ru 10:08
Футбол

Алексей Миранчук станет игроком «Ювентуса»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из "Локомотива" в "Ювентус".
Вести.Ru 10:50
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия 08:02
Экономика

Госдума одобрила статус опорного оборонного банка для ПСБ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении Промсвязьбанка (ПСБ) статусом опорного банка для оборонного сектора.
РБК 09:41
Происшествия

В Челябинске арестован вахтёр, забивший до смерти пациента больницы

В Челябинске предъявлено обвинение 35-летнему вахтёру больницы, избившему до смерти пациента лечебного учреждения.
REGNUM 05:00
Политика

ЛНР объяснила отказ возвращаться в состав Украины

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник исключил возвращение региона в состав Украины.
Lenta.ru 04:58
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС 03:12
Наука

Археологи обнаружили скелет древней змеи, которая умела ходить

Археологи, обнаружившие скелет, утверждают, что древние змеи произошли от ящериц и эволюционировали в течение миллионов лет, пока не приняли современный облик.
В курсе.ру 04:26
Авто

Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4

По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Автоновости дня 01:40
Происшествия

Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве

Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
RT на русском 06:36
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой

Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
StarHit.ru вчера в 16:00
Транспорт

Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров

Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Вести.Ru 06:14
Гаджеты

Apple изменит подход к разработке операционных систем из-за iOS 13

Компания Apple меняет способ разработки внутренних сборок операционных систем.
News.ru 07:09
Происшествия

На взявшего в заложники жену в Ростове-на-Дону следователя завели дело

СК возбудил уголовное дело в отношении следователя, который устроил бытовой конфликт в Ростове-на-Дону.
RT на русском 08:48
Происшествия

СК и ФСБ проводят обыск в доме главы подмосковного Чехова

Следственные мероприятия у Кононовой с утра 21 ноября проводят следователи Следственного комитета России вместе с сотрудниками ФСБ.
Вести.Ru 07:05
Происшествия

ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования

В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную.
РБК 07:50
Наука

Выведена формула пересчета возраста собак в человеческий

Русская Планета 19 ноября в 15:10
Происшествия

На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

РБК 09:39
Спорт

Женская сборная России по керлингу в полуфинале сыграет со Швецией

Спорт-Экспресс 10:54
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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