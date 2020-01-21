Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима. По ее словам, этот материал — «очередная преступная попытка переписать историю Второй мировой войны».
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Захарова: статья премьера Польши о Второй мировой войне основана на ложных тезисах

ТАСС12:48

Захарова назвала самоубийством попытку польского премьера переписать историю

URA.Ru12:41

Захарова назвала статью Моравецкого о Красной армии «настоящим самоубийством»

Взгляд.ру11:10

Захарова назвала самоубийством статью польского премьера о Второй мировой войне

Комсомольская правда11:38

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Известия11:17

Захарова назвала статью премьера Польши о Второй мировой самоубийством

РИА Новости12:36

Захарова о статье польского премьера: Убил в себе человека

РЕН ТВ11:13
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Политика

Стал известен новый состав правительства России

Ранее стало известно, что в новом правительстве будет девять вице-премьеров, трое из которых сохранили свои должности.
Росбалт 12:46
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Владимир Мединский покинет пост министра культуры

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Гендиректор «Сочи» прокомментировал аренду Кокорина

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко предположил, почему "Зенит" еще не объявил о переезде Александра Кокорина в их клуб на правах аренды.
РИА Новости 10:33
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Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России.
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Рафик Загрутдинов, который ранее занимал должность первого заместителя руководителя департамента строительства Москвы, назначен главой департамента вместо Андрея Бочкарева, следует из распоряжения мэра Москвы, опубликованного на его сайте.
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Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
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Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию

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Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Известия 04:33
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Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота

По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
Российская газета вчера в 19:38
Футбол

«Рубин» выиграл у «Лехии» в первом матче Слуцкого

Казанский «Рубин» одержал победу в первой игре под руководством Леонида Слуцкого.
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Политика

Новое правительство России «помолодело» и «возмужало»

Новое российское правительство, которое во вторник назначил президент России Владимир Путин, "помолодело" на два с половиной года по сравнению с кабинетом министров, ушедшим в отставку 15 января, и "возмужало", лишившись одной дамы на министерском посту.
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Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера

Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Слово и Дело 11:33
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Газета.Ru 10:22
Общество

СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду

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РБК вчера в 20:30
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Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

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В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса

По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
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Происшествия

В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
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Влад Бахов знал, что скоро умрет

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КХЛ. ЦСКА переиграл СКА в армейском дерби

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Оззи Осборн рассказал, что у него диагностировали болезнь Паркинсона

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Стартовали продажи бюджетного седана Hyundai Aura

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил новый субкомпактный седан Aura.
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Белоруссия начала импорт норвежской нефти

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, сообщает в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на представителя госконцерна «Белнефтехим».
Парламентская газета вчера в 15:38
Армия и оружие

Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
РБК 07:11
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
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Внесенные в Госдуму поправки в Конституцию меняют назначение министров

Внесенными президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму поправками в Конституцию меняется порядок утверждения правительства, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
REGNUM вчера в 09:03
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Александр Емельяненко арестован на семь суток

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
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Huawei обновит смартфоны до EMUI 10

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Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко, который занимает пост мэра Киева.
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Володин: новое правительство соответствует ожиданиям Госдумы

Новый состав правительства соответствует ожиданиям депутатов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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