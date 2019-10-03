Политика
Gazeta.SPbЗахарова назвала сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
Представитель российского МИД заявила, что считает ситуацию отходом от профессиональных норм журналистики, а также назвала ее апофеозом беспринципности. Как сообщили «РИА Новости», Захарова выразила предположение, что в Норвегии в лице России видят врага.
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с чего всё началось
27 сентября норвежское издание AldriMer со ссылкой на источники в разведслужбах Норвегии и других стран НАТО сообщило, что на Шпицбергене были замечены российские спецназовцы, которые изучали там местность и особенности инфраструктуры.Интерфакс09:34
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Политика
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия 18:10
Политика
Медведев провел встречу с Раулем Кастро
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с первым секретарем центрального комитета Компартии этой страны Раулем Кастро.
Газета.Ru 17:30
Политика
Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Игры
Глава Blizzard заявил, что приоритетными для компании остаются ПК-игры
Руководитель Blizzard Дж. Аллен Брэк заявил, что его компания продолжает оставаться прежде всего разработчиком игр для ПК.
REGNUM 02:33
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
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Здоровье
Врач назвала самые вредные продукты, которые надо исключить из рациона
Независимо от привычек и вкусовых предпочтений специалист порекомендовала россиянам меньше есть (а в идеале и вовсе отказаться) колбас и сосисок, а также красного мяса и полуфабрикатов.
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Анджелина Джоли снялась обнаженной для модного журнала
Звезда снялась голой для французского бьюти-журнала Madame Figaro.
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Футбол
Ференцварош — Лудогорец 0:3
«Лудогорец» с разгромным счетом победил «Ференцварош» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (3:0). Дублем отметился защитник Рафаэл Форстер.
Спорт-Экспресс 14:46
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
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Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Газета.Ru 01 октября в 03:08
Политика
МИД Италии пригрозил США ответными мерами на введение пошлин
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предупредил США о зеркальных мерах на введение пошлины на товары европейского производства.
iReactor 17:24
Армия и оружие
США проведут крупнейшие военные учения в Европе за 30 лет
США планируют провести в 2020 году крупнейшие со времен холодной войны военные учения в Европе.
Lenta.ru 06:10
Политика
Куратор санкционной политики США подала в отставку
Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку, пишут западные СМИ.
Взгляд.ру вчера в 12:53
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
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Samsung закроет производство смартфонов в Китае
В 2018 г. корпорация остановила производство на остальных китайских заводах, производящих смартфоны.
Ведомости вчера в 19:19
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Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену
Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.
Газета.Ru 06:39
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ФедералПресс 17:03
Футбол
«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
Вести.Ru 17:01
Кино
В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia
В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia, на площадке мероприятия покажут новые проекты кинокомпаний, издателей и разработчиков игр.
Life.ru 01:00
Политика
Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
Ранее, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что российские телеканалы, в том числе государственные, ведут независимую политику.
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Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
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Врачи объяснили, что пониженное давление опасно не меньше, чем повышенное. Сильнее всего страдает головной мозг, пишет "ГлавУфа".
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Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС
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Лугано — Динамо (Киев) 0:0
Киевское "Динамо" сыграла вничью с "Лугано" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 16:50
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Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с Хидэо Кодзимой
Cyber.sports.ru 14:59
Авто
Кроссоверы BMW X5 M и X6 M дебютировали одновременно
У базовых версий BMW X5 M и X6 M двигатель выдает 600 л.с. и 750 Нм — на 25 сил больше, чем у прежних моделей, хотя крутящий момент не изменился.
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Политика
Путин пообещал зеркальный ответ на размещение ракет США в Азии
Россия скорее всего ответит зеркально на возможное размещение США ракет в Азии, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 3 октября.
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