Политика

Gazeta.SPbGazeta.SPbЗахарова назвала сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами

Представитель российского МИД заявила, что считает ситуацию отходом от профессиональных норм журналистики, а также назвала ее апофеозом беспринципности. Как сообщили «РИА Новости», Захарова выразила предположение, что в Норвегии в лице России видят врага.
Читать в источнике
Комментировать109
с чего всё началось
27 сентября норвежское издание AldriMer со ссылкой на источники в разведслужбах Норвегии и других стран НАТО сообщило
, что на Шпицбергене были замечены российские спецназовцы, которые изучали там местность и особенности инфраструктуры.
Интерфакс09:34

Подробнее о событии

В МИД назвали сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами

РИА Новости09:54

Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии

RT на русском09:22

Захарова назвала публикации о присутствии спецназа РФ в Норвегии апофеозом беспринципности

ТАСС09:43

Захарова назвала сообщения о российском спецназе в Норвегии «апофеозом беспринципности»

Интерфакс09:34

МИД назвал сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами

РБК09:27

МИД России отрицает информацию о российском спецназе в Норвегии

Коммерсантъ09:49

Москва отреагировала на информацию о чеченском спецназе в Норвегии

Lenta.ru09:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
Политика

Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США

Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия 18:10
Политика

Медведев провел встречу с Раулем Кастро

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с первым секретарем центрального комитета Компартии этой страны Раулем Кастро.
Газета.Ru 17:30
Политика

Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана

Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Игры

Глава Blizzard заявил, что приоритетными для компании остаются ПК-игры

Руководитель Blizzard Дж. Аллен Брэк заявил, что его компания продолжает оставаться прежде всего разработчиком игр для ПК.
REGNUM 02:33
Недвижимость

В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru вчера в 09:34
Здоровье

Врач назвала самые вредные продукты, которые надо исключить из рациона

Независимо от привычек и вкусовых предпочтений специалист порекомендовала россиянам меньше есть (а в идеале и вовсе отказаться) колбас и сосисок, а также красного мяса и полуфабрикатов.
Medical Note 01:29
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли снялась обнаженной для модного журнала

Звезда снялась голой для французского бьюти-журнала Madame Figaro.
Stolica58.ru 07:41
Футбол

Ференцварош — Лудогорец 0:3

«Лудогорец» с разгромным счетом победил «Ференцварош» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (3:0). Дублем отметился защитник Рафаэл Форстер.
Спорт-Экспресс 14:46
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском 12:28
Политика

Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке

Газета.Ru 01 октября в 03:08
Политика

МИД Италии пригрозил США ответными мерами на введение пошлин

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предупредил США о зеркальных мерах на введение пошлины на товары европейского производства.
iReactor 17:24
Армия и оружие

США проведут крупнейшие военные учения в Европе за 30 лет

США планируют провести в 2020 году крупнейшие со времен холодной войны военные учения в Европе.
Lenta.ru 06:10
Политика

Куратор санкционной политики США подала в отставку

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку, пишут западные СМИ.
Взгляд.ру вчера в 12:53
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Гаджеты

Samsung закроет производство смартфонов в Китае

В 2018 г. корпорация остановила производство на остальных китайских заводах, производящих смартфоны.
Ведомости вчера в 19:19
Политика

Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену

Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.
Газета.Ru 06:39
Политика

Президент Эквадора ввел в стране режим ЧП из-за протестов

ФедералПресс 17:03
Футбол

«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
Вести.Ru 17:01
Кино

В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia

В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia, на площадке мероприятия покажут новые проекты кинокомпаний, издателей и разработчиков игр.
Life.ru 01:00
Политика

Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину

Ранее, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что российские телеканалы, в том числе государственные, ведут независимую политику.
РИА Новости 16:16
Происшествия

Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

Газета.Ru вчера в 09:52
Культура

Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

Говорит Москва вчера в 00:57
Здоровье

Чем опасно пониженное давление, объяснили врачи

Врачи объяснили, что пониженное давление опасно не меньше, чем повышенное. Сильнее всего страдает головной мозг, пишет "ГлавУфа".
ГлавУфа 11:45
Культура

Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС

Sostav.ru 01 октября в 11:55
Футбол

Лугано — Динамо (Киев) 0:0

Киевское "Динамо" сыграла вничью с "Лугано" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 16:50
Культура

Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с Хидэо Кодзимой

Cyber.sports.ru 14:59
Авто

Кроссоверы BMW X5 M и X6 M дебютировали одновременно

У базовых версий BMW X5 M и X6 M двигатель выдает 600 л.с. и 750 Нм — на 25 сил больше, чем у прежних моделей, хотя крутящий момент не изменился.
Авторевю вчера в 08:15
Политика

Путин пообещал зеркальный ответ на размещение ракет США в Азии

Россия скорее всего ответит зеркально на возможное размещение США ракет в Азии, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 3 октября.
Вечерняя Москва 14:40
Происшествия

Нетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище

Lenta.ru 15:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное