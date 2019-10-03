с чего всё началось

Представитель российского МИД заявила, что считает ситуацию отходом от профессиональных норм журналистики, а также назвала ее апофеозом беспринципности. Как сообщили «РИА Новости», Захарова выразила предположение, что в Норвегии в лице России видят врага.

Захарова назвала сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами

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