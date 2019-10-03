Политика
Gazeta.SPbЗахарова назвала сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
Представитель российского МИД заявила, что считает ситуацию отходом от профессиональных норм журналистики, а также назвала ее апофеозом беспринципности. Как сообщили «РИА Новости», Захарова выразила предположение, что в Норвегии в лице России видят врага.
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с чего всё началось
27 сентября норвежское издание AldriMer со ссылкой на источники в разведслужбах Норвегии и других стран НАТО сообщило, что на Шпицбергене были замечены российские спецназовцы, которые изучали там местность и особенности инфраструктуры.Интерфакс09:34
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Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Слово и Дело вчера в 16:09
Культура
Москвичи прощаются с режиссером Марком Захаровым
В Москве прощаются с режиссером Марком Захаровым.
МИР 24 01 октября в 03:29
Шоу-бизнес
Батрутдинов рассказал о чувствах к Ольге Бузовой
Напомним, в скором времени Бузовой и Батрутдинову предстоит искать свое счастье в новом проекте ТНТ по названием "План Б". Раннее "Новая Кубань" сообщала, что Ольга Бузова заявила, что если они с Тимуром и там не найдут свою любовь, то им придется пожениться.
Новая Кубань 08:05
Политика
Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ
Президент России Владимир Путин назвал неправильными попытки выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении.
РБК 15:35
Политика
США снова отказали в визах российским дипломатам
Соединенные Штаты Америки снова отказали в визах российским дипломатам, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.
Sputnik Таджикистан 09:54
Футбол
«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
RT на русском 16:58
Кино
Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»
Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Inc-news.ru 13:26
Политика
США объявили о новых пошлинах на европейские товары
США введут пошлины на ввозимые из Евросоюза воздушные суда в размере десяти процентов и на сельскохозяйственную и промышленную продукцию в размере 25 процентов, заявил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер.
РИА Новости вчера в 16:58
Культура
В Чехии умер знаменитый певец Карел Готт
Профиль вчера в 05:20
Политика
Facebook помогает ФБР вербовать шпионов в России
Федеральное бюро расследований США (ФБР), предпринимая попытки вмешательства во внутренние дела России, распространили в соцсети Facebook рекламу, которая призывает русскоязычных пользователей сотрудничать с американскими спецслужбами.
Слово и Дело 07:16
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor 15:32
Кино
Фильм про Джокера вышел в российский прокат
Сегодня в российский прокат выходит блокбастер «Джокер».
Вечерняя Москва 09:44
Политика
Путин заявил об избежавшей гражданской войны России
В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.
РБК 11:40
Игры
Состоялся выход Call of Duty Mobile
Состоялся релиз мобильной версии Call of Duty Mobile.
The GEEK 01 октября в 07:39
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском
МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
Ведомости 05:45
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Шоу-бизнес
Рита Грачева, которой экс‑супруг отрубил руки, выходит замуж
РИАМО – 3 окт. Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которую изуродовал собственный муж, собирается выйти замуж, сообщает kp.ru.
РИАМО 12:34
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия вчера в 10:48
Политика
В Казани ответили Соловьеву, который назвал жителя Татарии мразью
В Татарии прокомментировали слова телеведущего Владимира Соловьева, который кричал на жителя республики во время радиоэфира и называл его мразью.
REGNUM 17:27
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС 01:15
Общество
В Петербурге станцию метро залило дождем в день открытия
В Санкт-Петербурге на открывшейся сегодня станции метро «Дунайская» появилась протечка.
РБК 16:03
Политика
На Кубе прошла встреча Дмитрия Медведева и Рауля Кастро
Дмитрий Медведев написал у себя на странице в Facebook, что встреча в Гаване позволит укрепить русско-кубинские отношения, реализовать ряд проектов в различных сферах в долгосрочной перспективе.
Life.ru 17:36
Политика
Путин ответил на вопрос об угрозе ядерной войны
Ведущий спросил у президента, стала ли Россия за истекший год «ближе к раю».
ФАН 16:45
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 07:38