с чего всё началось

Представитель российского МИД заявила, что считает ситуацию отходом от профессиональных норм журналистики, а также назвала ее апофеозом беспринципности. Как сообщили «РИА Новости», Захарова выразила предположение, что в Норвегии в лице России видят врага.

Культура Москвичи прощаются с режиссером Марком Захаровым В Москве прощаются с режиссером Марком Захаровым.

Шоу-бизнес Батрутдинов рассказал о чувствах к Ольге Бузовой Напомним, в скором времени Бузовой и Батрутдинову предстоит искать свое счастье в новом проекте ТНТ по названием "План Б". Раннее "Новая Кубань" сообщала, что Ольга Бузова заявила, что если они с Тимуром и там не найдут свою любовь, то им придется пожениться.

Политика Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ Президент России Владимир Путин назвал неправильными попытки выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении.

Политика США снова отказали в визах российским дипломатам Соединенные Штаты Америки снова отказали в визах российским дипломатам, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.

Кино Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены» Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.

Политика США объявили о новых пошлинах на европейские товары США введут пошлины на ввозимые из Евросоюза воздушные суда в размере десяти процентов и на сельскохозяйственную и промышленную продукцию в размере 25 процентов, заявил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Политика Facebook помогает ФБР вербовать шпионов в России Федеральное бюро расследований США (ФБР), предпринимая попытки вмешательства во внутренние дела России, распространили в соцсети Facebook рекламу, которая призывает русскоязычных пользователей сотрудничать с американскими спецслужбами.

Политика Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.

Шоу-бизнес После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.

Политика Путин заявил об избежавшей гражданской войны России В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.

Игры Состоялся выход Call of Duty Mobile Состоялся релиз мобильной версии Call of Duty Mobile.

Происшествия Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

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Шоу-бизнес Рита Грачева, которой экс‑супруг отрубил руки, выходит замуж РИАМО – 3 окт. Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которую изуродовал собственный муж, собирается выйти замуж, сообщает kp.ru.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк появится на ТВ Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.

Политика В Казани ответили Соловьеву, который назвал жителя Татарии мразью В Татарии прокомментировали слова телеведущего Владимира Соловьева, который кричал на жителя республики во время радиоэфира и называл его мразью.

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Политика На Кубе прошла встреча Дмитрия Медведева и Рауля Кастро Дмитрий Медведев написал у себя на странице в Facebook, что встреча в Гаване позволит укрепить русско-кубинские отношения, реализовать ряд проектов в различных сферах в долгосрочной перспективе.

Политика Путин ответил на вопрос об угрозе ядерной войны Ведущий спросил у президента, стала ли Россия за истекший год «ближе к раю».