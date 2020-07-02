Валерий Мельников / РИА Новости Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения в американских СМИ о "сговоре" России с талибами. Ранее газета New York Times опубликовала очередной материал, который в Москве уже опровергли.

Захарова назвала сообщения о «сговоре» РФ с талибами «фальшивкой»

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