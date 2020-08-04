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RT на русском
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Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.В источнике
С чего всё началось
«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают»,— написала госпожа Захарова в Facebook
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Коммерсантъвчера в 10:31
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Захарова ответила на слова Лукашенко о задержанных в Белоруссии россиянах

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Захарова прокомментировала слова Лукашенко о братских отношениях России и Белоруссии

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Захарова назвала ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии спектаклем

РИА Новостивчера в 10:13
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«В обиду не дадим»: Захарова назвала спектаклем задержание россиян в Белоруссии

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Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление Александра Лукашенко

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Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Страна Советов on-lineвчера в 13:10
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Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новостивчера в 09:58
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2

«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.
РБК17:00
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Мирзов подарил одежду Кокорину: видео

Пресс-служба красно-белых в Twitter опубликовала забавное видео, на котором нападающие Александр Кокорин и Резиуан Мирзов в шутливой манере обнимаются, после чего новичку клуба предлагают примерить предмет одежды.
Газета.Ruвчера в 16:59
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Местные общественники просят власти Хакасии открыть детские сады

По сообщению пресс-службы местного Общероссийского народного фронта, в Хакасии накаляется обстановка из-за закрытых детских садов, а родители дошколят даже готовы выйти на митинг.
Московский Комсомолец Хакасиявчера в 02:26
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