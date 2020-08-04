с чего всё началось

Власти Белоруссии не предоставили никаких доказательств против задержанных в республике россиян, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Задержание, произошедшее в Минске, Захарова назвала спектаклем.

Захарова: вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана

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