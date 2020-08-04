Политика
Политика СегодняЗахарова: вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана
Власти Белоруссии не предоставили никаких доказательств против задержанных в республике россиян, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Задержание, произошедшее в Минске, Захарова назвала спектаклем.
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с чего всё началось
«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают»,— написала госпожа Захарова в Facebook.Коммерсантъ10:31
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
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