Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
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«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.В источнике
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