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RT на русском
RT на русском

Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.В источнике
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РБК

Захарова ответила на слова Лукашенко о задержанных в Белоруссии россиянах

РБК10:20
Телеканал 360°

«В обиду не дадим»: Захарова назвала спектаклем задержание россиян в Белоруссии

Телеканал 360°09:54
RT на русском

Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

RT на русском09:45
Интерфакс

Захарова назвала спектаклем задержание в Белоруссии группы россиян

Интерфакс09:41
Lenta.ru

Захарова ответила на заявление Лукашенко о задержанных россиянах

Lenta.ru09:35
РИА Новости

Захарова назвала спектаклем задержание россиян в Белоруссии

РИА Новости10:13
ТАСС

Захарова прокомментировала слова Лукашенко о братских отношениях России и Белоруссии

ТАСС09:32
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Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости07:03
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Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

В конце 2018 года Кадыров вернул на родину из Москвы и устроил на работу по уборке улиц Грозного молодого чеченца, который в общественном транспорте бросил банку из-под энергетика в сидящего напротив человека со словами "Ахмат – сила".
РИА Новости05:55
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
REGNUM09:59
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В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»

Visa и "Яндекс.Касса" объявили о запуске проекта, позволяющего переводить зарплаты сотрудников в любой банк страны без формирования платежных поручений, сообщает пресс-служба платежной системы.
Российская газета04:22
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