с чего всё началось

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

Политика Жириновский приготовился просить Путина о помиловании Фургала В случае вынесения бывшему губернатору Хабаровская края Сергею Фургалу обвинительного приговора ЛДПР обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о его помиловании. 98

Политика Цепкало призвал Путина «не подставлять плечо Лукашенко» «Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз "плечо" Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику»,-- добавил он. 21

Армия и оружие Ракета упала в районе посольства США в Багдаде «Зеленая зона» Багдада — район, в котором сконцентрированы основные правительственные здания и посольства иностранных государств.

Шоу-бизнес Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака. 287

Общество Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2». 454

Политика Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки» Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. 428

Происшествия Появилось видео церковной службы во время взрыва в Ливане В Сети появилось видео службы в одной из христианских церквей в Бейруте, которая происходила в момент взрыва в порту.

Футбол Прядкин покинет пост президента РПЛ, клубы сами выберут нового Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин с большей долей вероятности покинет занимаемую должность Как стало известно, президент Российского Футбольного Союза Александр Дюков не станет вмешиваться в вопрос выбора нового руководителя РПЛ.

Общество Правительство утвердило перечень лекарств для производства в России Правительство России утвердило перечень стратегически значимых лекарств, производство которых должно быть обеспечено на территории РФ, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. 12

Киберспорт Обновление Dota 2 от 4 августа: сборки по умолчанию Список изменений Актуализированы внутриигровые сборки от Valve для 21 героя, включая Ember Spirit, Monkey King и Tinker.