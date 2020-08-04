с чего всё началось

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

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