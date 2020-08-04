Политика

Политика СегодняПолитика СегодняЗахарова: вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана

Власти Белоруссии не предоставили никаких доказательств против задержанных в республике россиян, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Задержание, произошедшее в Минске, Захарова назвала спектаклем.
Читать в источнике
Комментировать661
с чего всё началось
«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают»,— написала госпожа Захарова в Facebook
.
Коммерсантъвчера в 10:31

Подробнее о событии

Захарова ответила на слова Лукашенко о задержанных в Белоруссии россиянах

РБКвчера в 10:20

Захарова прокомментировала слова Лукашенко о братских отношениях России и Белоруссии

ТАССвчера в 09:32

Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

RT на русскомвчера в 09:45

Захарова назвала спектаклем задержание в Белоруссии группы россиян

Интерфаксвчера в 09:41

Захарова ответила на заявление Лукашенко о задержанных россиянах

Lenta.ruвчера в 09:35

Захарова назвала ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии спектаклем

РИА Новостивчера в 10:13

«В обиду не дадим»: Захарова назвала спектаклем задержание россиян в Белоруссии

Телеканал 360°вчера в 09:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 00:25, Ашберн

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление Александра Лукашенко

КП - Беларусьвчера в 10:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 00:25, Ашберн
Общество

В РФ предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец обратилась к правительству с предложением увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей на фоне пандемии.
Известия 00:05
5
Происшествия

Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута

Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Диаб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 18:01
28
Политика

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news вчера в 19:32
2K
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
382
Шоу-бизнес

Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку

По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения.
Evo-rus.com вчера в 09:29
41
Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
180
Футбол

ФК «Мордовия» потеряет профессиональный статус и не будет играть в ПФЛ

Саранск, 4 августа 2020, 15:54 — REGNUM Футбольный клуб «Мордовия» потеряет профессиональный статус.
REGNUM вчера в 08:54
1
Экономика

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Власти России начали процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Страна Советов on-line вчера в 14:24
1K
Происшествия

Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Известия вчера в 16:38
160
Футбол

«Фулхэм» вышел в элитный дивизион чемпионата Англии по футболу

Футболисты "Фулхэма" в дополнительное время обыграли "Брентфорд" со счетом 2:1 в финальном матче плей-офф за право на участие в Английской премьер-лиге (АПЛ) сезона-2020/21.
ТАСС Спорт вчера в 17:31
1
Происшествия

Число погибших от мощного взрыва в Бейруте выросло до 78

По последним данным, 78 человек погибли в результате мощного взрыва в столице Ливана Бейруте.
BFM.ru вчера в 23:39
Интернет

В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция "search the web", помогающая пользователю определить фейковое сообщение.
МонаВиста вчера в 14:08
10
Шоу-бизнес

Памела Андерсон похвасталась архивным откровенным фото

Московский Комсомолец 00:13
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news вчера в 20:35
7
Экономика

С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

В августе работающие пенсионеры начнут получать пенсию в повышенном размере в результате корректировки, которую производит Пенсионный фонд Российской Федерации.
Сельская новь (г. Усть-Лабинск) вчера в 04:51
18
Общество

В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Газета.Ru 03 августа в 19:59
368
Экономика

«Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли

Сделка позволит производителю вина расширить площадь плодоносящих земель более чем в два раза, что стало крайне важно после вступления в силу запрета на использование импортного виноматериала.
Коммерсантъ вчера в 18:35
3
Общество

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
353
Авто

В Китае запущен в продажу Baojun RC-5 — конкурент Skoda Octavia

В Китае запущен в продажу новый бюджетный Baojun RC-5 от GM и SAIC, который объявили прямым конкурентом Skoda Octavia.
Letnews.ru вчера в 11:19
1
Культура

Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»

В своем Instagram актриса сообщила о начале съемок продолжения ситкома, однако не стала раскрывать тайну выхода картины на экраны.
Evo-rus.com вчера в 05:33
71
Гаджеты

Google представила технологию беспроводной передачи файлов Nearby Share — аналог AirDrop для Android

Компания Google начала внедрение Nearby Share — новой технологии для Android-смартфонов, которая позволяет делиться фотографиями, файлами, ссылками и прочим контентом с другими пользователями Android-смартфонов, находящихся рядом.
3DNews вчера в 17:26
Происшествия

Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта

Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС 03 августа в 11:17
19
Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё пять пациентов с коронавирусом

Новосибирск, 4 августа 2020, 07:16 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 4 августа, за прошедшие сутки выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом, 102 человека выписаны.
REGNUM вчера в 00:16
3
Здоровье

Минздрав предупредил о приходе в РФ осенью 4 новых штаммов гриппа

С приходом нового эпидсезона в России появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает Минздрав РФ.
Интерфакс вчера в 08:49
147
Происшествия

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ вчера в 08:46
465
Политика

Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России

Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru вчера в 03:38
717
Общество

В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки

На фоне эпидемии коронавируса в России появилось более 200 фейковых служб доставки товаров и еды.
Lenta.ru вчера в 23:07
Культура

Четыре работы из Забайкалья прошли в финал конкурса «Красиво.ДВ»

Московский Комсомолец Чита вчера в 04:28
Шоу-бизнес

Кэти Прайс напугала кривыми зубами без виниров

Источники, близкие к звезде, говорят, что у нее давно были проблемы с зубами. Может, 42-летняя Кэти решила бесплатно обновить виниры.
Wday.ru 00:15
3
Общество

Россияне назвали причины увольнения с работы

Почти треть россиян увольняются с работы из-за того, что им не повышают зарплату.
Известия вчера в 23:50
3
Как работают Яндекс.Новости?
Президентская кампания в БеларусиБольше новостей по теме
Главное